Battiti Live, Fedez ‘insipido’: i 4 particolari non sfuggiti sul palco

Fedez ed Emis Killa sul palco di Battiti Live. I due rapper hanno cantato il brano che hanno confezionato per l’estate, “Sexy Shop”. L’ex marito di Chiara Ferragni era attesissimo: non tanto perché non si vedeva l’ora di ascoltare la sua performance canora (anche stavolta infatti è stata piuttosto ‘insipida‘), quanto perché si è trattata di una delle prime apparizioni televisive da quando c’è stato il crac sentimentale con l’influencer cremonese. E infatti, non appena è apparso in video, su X (il vecchio Twitter), gli utenti si sono sbizzarriti. Al di là di ciò, ci sono 4 curiosità da segnalare.

Al termine dell’esibizione, Emis Killa ha ricordato che a breve, a Rho Fiera, sarà protagonista di un evento da lui organizzato per omaggiare i suoi quindici anni di carriera. “Possiamo dire che ci sarò anche io?”, ha commentato Fedez. Sui social sull’episodio si sono sprecate le ironie; tantissimi utenti hanno sostenuto che è probabile che l’ex marito della Ferragni litigherà con il collega prima del concerto, ricordando che in passato ha avuto frizioni con diversi artisti con cui ha collaborato. Due nomi su tutti, J Ax e Fabio Rovazzi.

Seconda curiosità: finita la performance, Ilary Blasi si è intrattenuta sul palco per qualche minuto con i due rapper. Emis Killa ha appunto sponsorizzato la festa per i suoi 15 anni di carriera, mentre Fedez ha spiegato alcuni dettagli tecnici relativi al brano “Sexy shop”. A non tutti i cantanti è stato dato lo stesso spazio dopo aver intonato le loro canzoni, qualcuno è stato liquidato molto rapidamente. “Figli e figliastri”, ha tuonato su X qualcuno.

Altro particolare è quello riguardante il pubblico presente a Battiti Live sotto al palco. Con Emis Killa e Fedez si è scaldato un po’ meno rispetto ad altri artisti. Sui social c’è chi ha sostenuto che ci sia stato tale atteggiamento per via di tutto il can can che in questo periodo c’è attorno all’ex marito della Ferragni. In realtà, è assai probabile che semplicemente il brano non accenda molto gli animi.

Quarta curiosità: soltanto dodici mesi fa, sotto al palco di Battiti Live, c’era la Ferragni a cantare a squarciagola e a sostenere il marito. Ora i due ex coniugi non si guardano nemmeno. Proprio vero che la vita è imprevedibile e tutto può rivoluzionarsi in un attimo.