Battiti Live, Fedez ammutolito: fan tra il pubblico lo manda in crisi

Momento di imbarazzo momentaneo per l’artista sul palco del grande evento musicale di Radio Norba: una ragazza nel pubblico l’ha mandato un po’ in confusione, ecco cos’è successo

E chi l’avrebbe mai detto che una domanda così apparentemente banale avrebbe messo in crisi Fedez? In occasione della puntata di Battiti Live trasmessa stasera, 19 luglio, su Italia 1 il pubblico ha assistito ad un divertente siparietto fra una ragazza nel parterre, “pescata” da Mariasole Pollio, e il rapper di Bella Storia.

Ad un certo punto dello show, Mariasole Pollio ha intercettato tra il pubblico una fan del rapper, che gli ha detto “Sono Eleonora, sei un artista immenso e ti stimo per tutti i progetti di beneficienza che porti avanti. Poi, una domanda: tu usi molto i social per raccontarci la tua vita, ma cos’è che ti piace raccontarci di più?”. Una domanda piuttosto semplice che ha messo in crisi l’artista. “Ooooohh.. quellooo… oooooh… Quello…”, la risposta impallata di Fedez che è rimasto per alcuni secondi senza parole. Evidentemente la domanda della giovane lo ha messo un attimo in difficoltà. Difficoltà poi superata: “Quello che non voglio nascondere. Boh, io ho un concetto di privacy abbastanza relativo. Racconto tutto tranne cose essenziali, tipo il concepimento dei figli”.

Questo non è stato nemmeno l’unico momento divertente post performance che Fedez ha regalato al pubblico da casa e presente in piazza. Subito dopo aver cantato con Tananai e Mara Sattei il suo tormentone estivo, La Bella Vita, il cantante ha rivelato di avere avuto, per così dire, dei problemi “idraulici”.

“Penso sia un miracolo che sia riuscito a performance perché quando sono salito sulle spalle di Tananai mi sono frantumato la mia p…a sinistra” ha detto Fedez, scatenando ilarità fra i presenti e imbarazzo da parte del conduttore. Alan Palmieri, gelato da questo commento forse un po’ fuori luogo, ha replicato. “Ma per fortuna ne abbiamo un’altra”, salvando il salvabile.

Fedez, il rapporto con i social e il nuovo format Instagram

Che il cantante abbia effettivamente un rapporto particolare con gli aspetti più privati della sua vita è ormai cosa nota. Proprio di recente, a proposito, Fedez si è messo in testa di collegarsi in diretta streaming praticamente ogni mattina, spesso all’alba, per chiacchierare un po’ con i suoi follower e sovente rivelare anche aspetti piuttosto intimi.

Le dirette mattutine di Fedez sono ormai diventati un appuntamento fisso per molti fan, che di recente si sono beccati tante piccole e grandi perle. Proprio pochi giorni fa, per esempio, il nutrito pubblico social di Fedez ha sentito la piccola Vittoria pronunciare per le prima volta la parola “papà” in live. Ma non solo. In tempi non sospetti, via Instagram, Fedez ci ha raccontato piccoli dettagli dal “dietro le quinte” del concerto Love Mi ma anche (come se la cosa interessasse a qualcuno) dettagli sulle sue abitudini in bagno.