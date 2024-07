Battiti Live, abiti indossati dagli artisti: marche e prezzi da capogiro

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Cornetto Battiti Live, il concerto organizzato da Radio Norba. Sul palco si sono susseguiti numerosi artisti della scena musicale italiana, che hanno cantato le loro ultime hit. Ognuno di loro si è distinto non solo per le capacità vocali ma anche per il look sfoggiato. Scopriamone insieme alcuni e quanto costano e di che marca sono gli abiti indossati sul palco dell’evento.

E’ da sempre che musica e moda vanno di pari passo. Un artista, difatti, spesso diventa un’icona non solo per le sue canzoni ma anche per le mode che lancia in fatto di abiti. C’è chi ha fatto di un determinato capo o un accessorio un segno distintivo e chi usa il proprio look per far parlare di sé – non sempre positivamente -. Alcuni cantanti amano investire molti soldi per curare il proprio abbigliamento, potendosi permettere di spendere cifre più alte, altri invece si affidano a negozi più “di battaglia”, mostrando come si possa essere chic e di tendenza anche indossando abiti dal prezzo più accessibile.

La maggior parte dei cantanti che si sono susseguiti sul palco di Battiti Live appartengono alla prima categoria. Petit, uno dei protagonisti dell’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, si è presentato con un gilet Twojeys. Sullo sfondo beige vi è raffigurato un paesaggio naturalistico con delle montagne e dei cavalli. La vincitrice Sarah Toscano ha invece optato per un abito nero con tagli sui fianchi e strass, targato Amen. Il suo prezzo originario è di 580 euro, attualmente scontato sul sito a 290.

A vestire Rose Villain è stato invece il noto stilista Philipp Plein. Il caschetto azzurro della cantante si sposava perfettamente con la giacca denim cropped patchwork indossata, abbinata ad un paio di jeans. Guardando sul sito ufficiale del brand si può scoprire come il capo costi ben 1.350 euro attualmente scontato. Il prezzo originario, difatti era 2.700 euro. I Ricchi E Poveri ancora una volta si sono presentati sul palco con abiti coordinati. Angela ha optato per un kimono con fantasia che richiamava la Sicilia, la stampa Marzamemi di Alessandro Enriquez, mentre lui indossava una camicia della stessa collezione. Stando a quanto riportato sul sito, i prezzi di quest’ultima si aggirano tra i 100 ed i 300 euro.

Geolier ha scelto l’azzurro del suo Napoli. A vestirlo è stato Louis Vuitton, il cui logo spicca sul petto. La camicia indossata costa 1.300 euro sul sito del brand. Fedez ed Emis Killa hanno preferito un look più semplice, il primo presentandosi in t-shirt bianca con croci sia frontali che posteriori Crome Hearts da 925 euro ed il secondo con maglia con scritta “Nobody cares until you are rich” della Studio 1989 da 240 euro, scontata 120.