Battiti Live 2021: tutti i cantanti della quinta e ultima puntata

Ultimo appuntamento con Battiti Live 2021. Martedì 10 agosto va in onda su Italia Uno, alle ore 21.20 circa, la puntata conclusiva della kermesse musicale condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Le precedenti quattro puntate dell’evento sono state molto seguite: hanno appassionato quasi due milioni e mezzo di telespettatori. Ad ospitare questa 19esima edizione è stato il Castello Aragonese di Otranto.

Quindici esibizioni si sono svolte però “on the road” in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite. Ovvero: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Il pubblico presente al Castello Aragonese ha interagito con gli artisti in scena, attraverso l’attrice e webstar diciassettenne Mariasole Pollio.

Scaletta cantanti quinta puntata Battiti Live 2021

Come sempre Battiti Live accoglie alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Tra gli ospiti della quinta e ultima puntata sono: Oscar Anton, Fabio Rovazzi, Colapesce&Dimartino, J-Ax con Jake la Furia, Alessandra Amoroso, Gaia, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Anna Tatangelo, Shiva, Rocco Hunt e Ana Mena, Cedraux, The Kolors, Lorenzo Fragola, Vhelade, Tancredi, Emma Muscat & Astol, Enula.

Protagonisti delle esibizioni on the road sono invece: Fedez e Orietta Berti da Gallipoli; Boomdabash e Baby K da Brindisi; Sangiovanni da Santa Maria di Leuca. La regia è guidata come sempre da Luigi Antonini. La replica dell’ultima puntata è disponibile in streaming sulla piattaforma Mediasetplay e mercoledì 11 agosto, in prima serata, su La 5.

Il cast artistico di Battiti Live 2021

Il cast artistico di questa edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live è stato composto da: Fedez con Orietta Berti, Emma Marrone, Marco Mengoni, J-Ax con Jake la Furia, Fabio Rovazzi, Boomdabash con Baby K, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Nina Zilli con Clementino, Rocco Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl Brave, Nek, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce Dimartino, Anna Tatangelo.

E poi: The Kolors, Coma Cose, Gaudiano, Rkomi, Mara Sattei, Lorenzo Fragola, Federico Rossi, Deddy, Shade, Aka7even, Sottotono, Gaia, La Rappresentante di Lista, Boro Boro con Cara, Gio Evan, Jasmine, Tancredi, Mr. Rain, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Il Tre, Aiello, Ernia, Braco con Luna, Icon 808 con Didi e Siciliano.