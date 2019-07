Battiti Live con Elisabetta Gregoraci: i cantanti della terza puntata

Battiti Live 2019: i cantanti presenti alla terza puntata

Battiti Live tornerà in tv mercoledì 24 luglio 2019. Come sempre alla conduzione della kermesse musicale ci saranno Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La terza puntata andrà in onda da Trani e in piazza, a dar voce a fan e curiosi, ci sarà per il secondo anno consecutivo la youtuber e attrice quindicenne Mariasole Pollio. La rassegna è ormai giunta alla diciassettesima edizione e vede protagonisti tutti i cantanti italiani e internazionali del momento. Da piazza Quercia saliranno sul palco per cantare le loro canzoni: Annalisa, Benji & Fede, Bianca Atzei, Cristiano Malgioglio, Giordana Angi, Enrico Nigiotti, Irama, Jake la Furia, Le Vibrazioni, Mr Rain & Martina Attili, Nek, Paola Turci, Rocco Hunt, Sergio Sylvestre, Shade, Federica Carta.

Confermata la presenza di Gabry Ponte

Presente nella scaletta della terza puntata di Battiti Live 2019 anche i Giant Rooks, band internazionale proveniente dalla Germania ai vertici delle classifiche di tutta Europa con la canzone Wild Stare. Immancabile l’appuntamento con Gabry Ponte e la sua “discoteca italiana”, un remix di successi di ogni tempo pensato in esclusiva per Radionorba Battiti Live.

Grande successo per Battiti Live su Italia Uno

Ogni mercoledì sera Battiti Live è tra i programmi più seguiti in tv: ogni puntata appassiona quasi due milioni di telespettatori.