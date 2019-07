Battiti Live 2019 con Elisabetta Gregoraci: i cantanti della quarta puntata

Battiti Live 2019: i cantanti presenti alla quarta puntata

Battiti Live tornerà in tv mercoledì 31 luglio 2019. Come sempre alla conduzione della kermesse musicale ci saranno Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La quarta puntata andrà in onda da Gallipoli e in piazza, a dar voce a fan e curiosi, ci sarà per il secondo anno consecutivo la youtuber e attrice quindicenne Mariasole Pollio. La rassegna è ormai giunta alla diciassettesima edizione e vede protagonisti tutti i cantanti italiani e internazionali del momento. Sul palco della rinomata località balneare saliranno: Emis Killa, Vegas Jones, Mondo Marcio, Baby K, Shade, Mamacita, Alberto Urso; gli Stadio, Gigi D’Alessio, Dolcenera, Nek, Benji & Fede, Achille Lauro, Fred De Palma, Ana Mena, Arianna.

Confermata la presenza di Gabry Ponte nella quarta puntata

Nel corso della quarta puntata di Battiti Live 2019 non mancherà l’appuntamento con Gabry Ponte e la sua “discoteca italiana”, un remix di successi di ogni tempo pensato in esclusiva per Radionorba Battiti Live. L’ultima puntata della kermesse -registrata a Bari- andrà in onda su Italia Uno mercoledì 7 agosto.

Grande successo per Battiti Live su Italia Uno

Ogni mercoledì sera Battiti Live è tra i programmi più seguiti in tv: ogni puntata appassiona quasi due milioni di telespettatori.