Battista chiede scusa Merola a Mattino 5: il comico infastidito con la Panicucci

Battista scontro con Merola a Mattino 5: i due dichiarano la pace, ma gli attacchi reciproci continuano

Maurizio Battista chiede scusa a Valerio Merola in diretta a Mattino 5 dopo il Grande Fratello Vip. Ma tra i due si accende comunque lo scontro. Infatti, entrambi continuano a essere convinti del loro pensiero. Nonostante ciò, sembra alla fine arrivare la pace, tanto che i due ex gieffini promettono a Federica Panicucci che si stringeranno la mano nella prossima diretta del reality. Non sappiamo se sia arrivata realmente questa pace tra i due, visto che entrambi hanno continuato a sostenere la loro idea arrivando a discutere. Addirittura Battista si dice stanco e molto annoiato di tutta questa storia. Il comico fa capire esplicitamente di non voler più parlare di quanto accaduto con Merola, poiché per lui si tratta di una questione ormai chiusa. Alla Panicucci, Maurizio dichiara infastidito: “Se sono venuto qui a parlare di Valerio ho perso la mattinata”. La conduttrice, a questo punto, promette al comico di chiudere questo discorso, ma prima deve mostrare un altro filmato che li riguarda.

Maurizio Battista infastidito chiede a Federica Panicucci di chiudere il discorso

Battista appare visibilmente infastidito con il programma. Merola continua a sostenere di essere stato offeso dietro le spalle da Maurizio ed Enrico Silvestrin. Proprio questo loro atteggiamento, secondo Valerio, avrebbe influenzato il televoto. Ma il comico ammette che per lui si tratta ormai del passato, in quanto non ha nulla contro Merola. “È un gioco, finisce lì. Si può chiudere questa cosa? Mi sono annoiato!” Ed ecco che la Panicucci chiude la questione per cambiare discorso e saluta Battista. In poche parole, il comico sarebbe stato invitato in puntata solo per parlare dei suoi problemi con Merola. Il confronto tra i due sembra essersi concluso con la pace, ma entrambi sembrano essere ancora un po’ arrabbiati.

Battista e il confronto in diretta con Merola: la promessa a Federica Panicucci

Entrambi promettono alla Panicucci che ci sarà una stretta di mano tra loro in diretta. A Mattino 5, Merola si trova all’interno dello studio, mentre Battista in collegamento da Roma. Dunque, non c’è stato un vero e proprio confronto faccia a faccia come quello avvenuto nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Intanto, la Panicucci rivela che ha invitato in trasmissione anche Silvestrin, con cui Merola potrà avere un altro confronto. Valerio ha già più volte parlato delle sue discussioni in Casa con Enrico proprio con la fidanzata di quest’ultimo.