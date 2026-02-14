Bastian Muller da urlo a San Valentino, Ilary Blasi chiesta in sposa: la reazione della conduttrice

Indiscrezioni confermate: Ilary Blasi si sposa con Bastian Muller. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice di Mediaset attraverso una storia Instagram pubblicata nel giorno di San Valentino. Il suo compagno l’ha sorpresa nella data dedicata agli innamorati e nella città dell’amore per eccellenza, Parigi. In particolare, l’ex moglie di Francesco Totti ha reso pubblico uno scatto in cui la si vede con indosso un anello al dito che non lascia alcun spazio ai dubbi: la proposta di matrimonio è arrivata ed è stata accettata con entusiasmo. Un’ulteriore prova che le nozze sono imminenti è la didascalia gioiosa che l’ex Letterina ha piazzato a commento della foto. “My forever Valentine”, ha scritto, ossia il mio San Valentino per sempre.

Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano: la proposta di matrimonio a Parigi

Ilary e Bastian fanno coppia da circa due anni. Un amore vissuto con molta riservatezza sia da parte del volto Mediaset, sia da parte dell’imprenditore tedesco che, quando conobbe Blasi a New York, non sapeva nemmeno chi fosse. La stessa conduttrice lo ha rivelato in diverse interviste, spiegando che Muller, essendo tedesco e non guardando la tv italiana, non sapeva né che era stata la moglie di Totti, né che nel mondo dello spettacolo del Bel Paese fosse un personaggio più che noto.

La notizia della proposta di matrimonio, a onor del vero, non arriva come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Nei mesi scorsi sono circolate indiscrezioni che hanno sostenuto che la conduttrice e l’uomo d’affari avevano preso la decisione di fare il grande passo. Un conto sono però le voci, un altro le conferme dei diretti interessati. Ora resta solo un ostacolo prima dei fiori d’arancio e riguarda Ilary: chiudere la complessa pratica di divorzio con Francesco Totti. La parabola matrimoniale, come è arcinoto, non è terminata a tarallucci e vino, bensì nelle aule di tribunale. Quando tale fronte sarà definitivamente archiviato, Bastian e Blasi potranno convolare a nozze.

Nel frattempo, anche l’ex capitano della Roma si è rifatto una vita. Oggi fa coppia con Noemi Bocchi. In diverse occasioni la cronaca rosa ha sussurrato di nozze imminenti anche per “Er Pupone”. In realtà, al momento, non c’è alcuna prova che l’ex calciatore abbia intenzione di sposare l’attuale compagna.