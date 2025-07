‘Basta bugie!’ Armando Incarnato rompe il silenzio su un’ex dama

Armando Incarnato, senza ombra di dubbio, è stato per anni protagonista di Uomini e Donne. La sua presenza nel parterre maschile era garanzia di scoop e dinamiche “incandescenti”. Infatti, proprio grazie a lui, sono state scoperte alcune situazioni piuttosto imbarazzanti. Armando, alla fine, era diventato quasi più un opinionista che un concorrente della trasmissione. Al punto tale che persino Maria De Filippi s’infuriò e discusse con lui. Tina Cipollari e Gianni Sperti lo accusavano continuamente di avere una fidanzata al di fuori del programma. Proprio perché non riusciva a legarsi a nessuna all’interno di esso. Ma un legame reale e sincero con una donna del parterre femminile Incarnato l’ha creato. Una persona che stima profondamente. Si tratta proprio di Ida Platano, altro volto noto della trasmissione.

Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, Armando ha voluto dimostrare tutto il suo affetto per Ida. Così ha dichiarato in maniera “digitalmente universale” di volere molto bene alla Platano. Un legame che, però, non è mai sfociato in altro. I due, pur avendo scatenato la gelosia dei rispettivi compagni del tempo (come Riccardo Guarnieri), non hanno mai avuto altro che una bella amicizia. Una parte del pubblico ha persino sperato che i due potessero innamorarsi ma non è mai accaduto. E’ anche vero che una frequentazione all’esterno c’è da sempre e se i due abbiano provato a legarsi in maniera diversa noi non lo sappiamo. Ma torniamo ad oggi. Ida si proclama single e felice mentre Armando potrebbe avere una nuova fidanzata. Ma ciò che lo distrae, ultimamente, sono le provocazioni che riceve da altre protagoniste di Uomini e Donne.

Armando Incarnato: rivelazioni scottanti su una dama del trono Over

L’elogio all’amica Ida Platano arriva a conclusione di un lungo discorso. Incarnato è arrabbiato e pronto a rivelare dettagli scottanti. Infatti il napoletano se la prende con un’altra figura femminile del parterre di Uomini e Donne. Non fa il nome ma è facilmente intuibile a chi possa riferirsi. Armando è infastidito perché questa donna continua a nominarlo e, a detta sua, a dire falsità su di lui. “Fate molta attenzione, tu e qualcun’altra, a raccontare bugie sul mio conto perché poi mi costringi a dire la verità su di te… Mi tocca dire i motivi del perché all’improvviso siete spariti“ Afferma con fermezza Incarnato.

Sui social girano i nomi delle persone a cui Armando farebbe riferimento. Si pensa possa parlare di Cristina Tenuta e Aurora Tropea. E in molti si chiedono se Incarnato possa davvero conoscere i motivi dell’allontanamento delle due ex dame dal programma della De Filippi. Motivi che sono sempre rimasti ignoti. Nell’attesa che Armando getti sul fuoco l’ennesima provocazione attendiamo di capire se a settembre lo rivedremo nel parterre maschile.