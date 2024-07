Basciano vede Sophie in Grecia, finisce molto male: parla chi c’era

Che ci fanno sulla stessa isola e nello stesso posto Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? I due ex, che hanno avuto assieme la piccola Celine Blue, si trovano in Grecia, con compagnie differenti. Con il deejay c’è pure una vecchia conoscenza del GF Vip e di Uomini e Donne, vale a dire Daniele Dal Moro. Ma si torni ai cosiddetti Basciagoni. Qualche fan dell’ex coppia, nel notare che entrambi sono nel medesimo luogo vacanziero, hanno iniziato a fantasticare su un ritorno di fiamma. A polverizzare tale ipotesi ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha assicurato che non c’è alcuna ricucitura in atto. Anzi lui, a detta della gossippara che ha citato fonti presenti sull’isola da lei conosciute, “appena l’ha vista è andato via”. Insomma, l’incontro sarebbe finito male.

Da sottolineare che Basciano non ha motivo di incontrare Sophie per la figlia, visto che la piccola si trova in Italia con la nonna. Certo è strano che i due ex si siano ritrovati all’estero nello stesso posto, ma tant’è. Qualche settimana fa la loro relazione è di nuovo giunta al capolinea e i ben informati sussurrano che stavolta è “per sempre” in quanto sia lui, sia lei avrebbero compreso di non essere compatibili per portare avanti una storia. Non si sa di preciso in che rapporti siano rimasti. Se però il sussurro della Marzano corrisponde a verità, ossia se davvero il deejay nel vedere la madre di sua figlia ha alzato i tacchi, beh, non tirerebbe una buona aria.

Soltanto una settimana fa Basciano è rifinito ad essere chiacchierato dalla cronaca rosa del Bel Paese per aver trascorso del tempo a Capri in compagnia di alcuni influencer, tra cui Antonella Fiordelisi. C’è chi ha sostenuto che l’ex volto di UeD e la schermitrice avrebbero avuto atteggiamenti molto affettuosi. Cosa c’è di vero? Difficile dirlo. Trattasi di indiscrezioni e nulla più. Roba da gossip spiccio. Quel che è certo è che oggi Basciano è single, così come la Codegoni. Il presunto flirt con l’attore Aron Piper sarebbe durato da Natale a Santo Stefano. Au revoir!