Basciano smette di seguire Sophie Codegoni: aria di crisi pesante

Crisi in vista per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? I due sono diventati genitori della piccola Celine Blue lo scorso maggio e a seguire, sui social, hanno continuato a mostrarsi uniti e affiatati. Nelle ultime ore sono in tanti però ad essersi resi conto che l’ex gieffino vip ha smesso di seguire la sua fidanzata sui social (lei invece continua a seguirlo). C’è chi teme che tra i due ci sia in atto una crisi. In effetti il gesto di levare il “segui” alla compagna è difficilmente travisabile e fa presagire un’aria pesante nel rapporto.

Al momento la coppia non ha rotto il silenzio in merito alla questione e c’è da dire che già alcuni mesi fa entrambi erano stati protagonisti di un episodio in tutto e per tutto simile: dopo aver smesso di seguire reciprocamente i loro canali social, avevano chiarito di aver avuto una semplice discussione di coppia e la vicenda si era poi conclusa in un nulla di fatto. La coppia farà lo stesso anche in questa specifica circostanza?

Le critiche sui social

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno deciso di vivere appieno la loro vita insieme e in appena un anno hanno deciso di andare a convivere e hanno annunciato l’arrivo della loro prima figlia, Celine Blue. Basciano ha anche fatto all’influencer la fatidica proposta di matrimonio. E in tanti tra i fan sono impazienti di sapere se vedranno i due all’altare.

Nonostante questo i due non sono mai stati immuni alle critiche e in tanti sui social li hanno accusati di vivere una relazione “finta” al solo fine di ottenere visibilità. La coppia è spesso finita nell’occhio del ciclone anche per i comportamenti avuti nei confronti della figlia che, ad appena un paio di settimane dalla nascita, hanno portato con loro durante una vacanza in barca.

Sophie è stata apostrofata dagli haters anche per aver trascorso un weekend con il fidanzato lasciando la bambina con i suoi genitori e più volte lei e Basciano sono stati costretti a difendersi personalmente dai rimproveri via social.