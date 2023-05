Basciano si tatua il nome della figlia ma è sbagliato: che svista

L’ex vippone ha rivelato via Instagram di essersi fatto un nuovo tatuaggio per Céline Blue, c’è però un grosso problema

Alessandro Basciano si è tatuato il nome della figlia nata una decina di giorni fa, ma ha commesso un grosso errore. Incredibile ma vero, il futuro marito di Sophie Codegoni ha scritto il nome della figlia in modo sbagliato, anche se forse non tutti se ne potrebbero rendere conto. Ma quindi che cosa ha combinato, esattamente?

Prima di tutto, nella giornata di ieri Basciano ha deciso di svelare questo speciale omaggio fatto alla piccola Céline Blue pubblicando una Instagram Stories dov’era possibile vedere la scritta che si è fatto fare sul pettorale. Due semplici parole, per l’appunto Céline Blue, sormontate da una grande corona. Sembra insomma che per l’influencer e la compagna (e futura moglie) la bambina sia già la piccola regina di casa.

C’è però un problema, evidente soprattutto ad un occhio attento. Trattandosi di un doppio nome, secondo l’ortografia italiana entrambi i nomi avrebbero dovuto avere la lettera maiuscola. Céline è scritto in maniera corretta (compreso l’accento acuto francese al posto giusto, per fortuna!), mentre “blue” è purtroppo scritto in minuscolo. Un errore che per alcuni potrebbe apparire come un banale dettaglio, ma che è pur sempre un errore. Chi lo sa, a questo punto, se il tatuatore si è fatto venire il dubbio o se invece ha portato a casa il lavoro senza fiatare! Qui sotto l’immagine condivisa da Alessandro Basciano.

Alessandro Basciano si racconta dopo la nascita della seconda figlia

La neonata Céline Blue non è la prima figlia dell’ex gieffino, che alle spalle ha un altro figlio da una precedente relazione ormai finita da tempo. Quest’ultimo, in particolare, pare abbia risposto “benissimo” non appena ha conosciuto per la prima volta la sua sorellastra. Il bambino, secondo il racconto del papà concesso a Casa Chi, è “super felice e super premuroso” e a quanto pare avrebbe esplicitamente chiesto al genitore di poter stare più tempo con la piccola appena nata.

Sempre a proposito della paternità, Alessandro Basciano ha anche avuto l’occasione di fare un altro tipo di discorso a Casa Chi. Pare infatti che, stando al suo racconto, la sensazione di avere visto nascere una femminuccia sia stata molto diversa rispetto a quella legata al maschietto avuto in precedenza. Ecco il commento del vip nel merito della questione: