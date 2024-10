Basciano “Ken umano”, ecco cosa ha fatto al viso: parla l’amico

Cosa diavolo si è fatto Alessandro Basciano al viso? La domanda se la sono posta tantissimi telespettatori affezionati a Verissimo dopo che il deejay è stato ospite nel programma di Silvia Toffanin lo scorso sabato. In effetti l’ex volto di Uomini e Donne è apparso con una fisionomia alquanto ‘strana’. “Irriconoscibile”, hanno chiosato parecchie persone sui social. Si sono poi sprecate le ironie, i sarcasmi e i paragoni, come ad esempio quello che lo ha descritto come il nuovo “Ken Umano”.

Quindi? Che è successo? L’ex compagno di Sophie Codegoni ha per caso deciso di farsi qualche ritocchino e di ricorrere al bisturi? La risposta sembrerebbe scontata e sarebbe sì. Invece, la situazione sarebbe differente. A spiegarla ci ha pensato Amedeo Venza, esperto di gossip attivo su Instagram e amico di Basciano. Secondo la sua versione il viso del deejay è stato semplicemente parecchio truccato prima dell’intervista a Verissimo. Così Venza sulla faccenda:

“Non voglio fare l’avvocato di nessuno ma in questa intervista è stato truccato in quanto era reduce dall’intervento avuto al setto nasale perché aveva problemi di respirazione”.

A onor del vero la spiegazione non convince un granché. Basciano pare che qualche ritocchino se lo sia fatto. Senza dubbio è stato pure truccato parecchio, ma zigomi così pompati sulla sua faccia non se li ricorda nessuno. Il tempo darà tutte le risposte del caso. Se la versione di Venza corrisponde al vero, nei prossimi giorni si vedrà l’ex volto di UeD non più gonfio e truccato.

Basciano e Sophie Codegoni: nessun ritorno di fiamma ma mai dire mai

Nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, il deejay ha abbondantemente parlato del suo attuale rapporto con Sophie Codegoni, sua ex compagna nonché madre della sua seconda figlia. Basciano ha chiarito che, a differenza di quanto sostenuto da qualcuno, al momento non c’è alcun ritorno di fiamma con l’ex tronista, pur rimarcando che continua a provare sentimenti forti nei suoi confronti.

I due non sono mai riusciti a trovare un equilibrio di coppia. Un giorno potrebbe darsi che tale equilibrio arrivi e che la famiglia si ricomponga? “Mai dire mai”, ha sussurrato il deejay, non chiudendo definitivamente la porta a un eventuale ritorno in love.