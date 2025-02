Basciano: “Io e Sophie nello stesso locale, cosa fa ogni santa sera”

Nuovo attacco di Alessandro Basciano nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni. Il deejay genovese continua ad accusare l’influencer di non fargli vedere la figlia Celine Blue (la piccola è nata nel maggio 2023) e non smette nemmeno di tentare di lanciare ombre sullo stile di vita dell’ex tronista. Nella notte di mercoledì 5 febbraio, Basciano, attraverso una storia Instagram, ha sostenuto che Sophie “ogni santa sera della settimana” si concede uscite in ristoranti e locali, e che la figlia viene lasciata con “tate o chissà chi”. Inoltre il deejay ha rivelato che pochi giorni fa ha incontrato l’ex in un locale.

“È veramente una sofferenza – scrive Basciano – dover apprendere, ogni santa sera della settimana – da segnalazioni varie – che la madre di mia figlia è in giro per ristoranti e locali, ma di questo non me ne importa molto. Ciò che mi importa, invece, tantissimo, è sapere dove sia allora mia figlia e con chi. A questo punto, se tanto deve stare senza la madre, che almeno stia col padre, anziché passare la vita con tate o chissà chi! Non vi pare?”.

Il deejay ha quindi assicurato che battaglierà per i suoi diritti, per poi svelare di aver incontrato Codegoni pochi giorni fa in un locale: “Lotterò per i miei diritti di padre finché avrò forza. Per non parlare di venerdì scorso quando non ho visto timore, da parte della mia ex, nel condividere gli stessi spazi di locale dove mi trovavo anche io, ma qui ci penserà la giustizia…”. L’ex tronista ha, come al solito e saggiamente, preferito non replicare a quanto esternato dall’ex compagno sui social. C’è inoltre da evidenziare che, in un Paese civile come l’Italia, una madre o un padre non può negare di vedere i figli all’altro genitore a meno che ci siano particolari situazioni legali stabilite.

Non è chiaro quali siano tali situazioni per quel che riguarda il caso di Basciano e Sophie. Ma pare piuttosto banale che Codegoni non possa di sua spontanea volontà non far vedere più Celine al padre. Per farla breve, bisognerebbe conoscere a fondo la questione che, per il momento, ha stabilito la giustizia. A proposito di giustizia, due settimane fa il deejay si è presentato in Tribunale a Milano per l’udienza, davanti al Riesame, di discussione dell’appello della Procura contro la revoca da parte della gip Anna Magelli della misura della custodia cautelare nei suoi confronti.

Basciano è accusato di stalking ai danni di Sophie. Per tale vicenda è finito a San Vittore per meno di 48 ore, salvo poi essere scarcerato il 23 novembre. Il pm Antonio Pansa e l’aggiunta Letizia Mannella, nel frattempo, hanno di nuovo chiesto per il 35enne gli arresti, questa volta i domiciliari. Una scelta giunta dopo che il 28 novembre Codegoni era stata sentita nelle nuove indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, confermando le accuse rivolte a Basciano. Al momento si attende la decisione dei giudici del riesame.