Basciano-Sophie: lui esplode sul web, la reazione inaspettata di lei

Non si ferma Alessandro Basciano che torna a parlare del caso che lo vede coinvolto insieme a Sophie Codegoni e su figlia Celine. Sui social, infatti, ha pubblicato le ultime dichiarazioni sulla vicenda di cui, invece, l’ex fidanzata continua a mantenere il silenzio. I due sono in guerra da molti mesi a causa di una serie di fatti riportati dall’ex gieffina che hanno messo in cattiva luce il padre della bambina.

Le ultime dichiarazioni di Alessandro Basciano

“La gravità e l’ignoranza di quello che accade è diventata insostenibile soprattutto quando è mia figlia a rimetterci. Subisco ogni giorno menzogne e soprusi ma qui si tratta di mia figlia che non so dove e con chi sta – così inizia il messaggio sui social scritto da Alessandro Basciano – […] sono passato per violento ed ho messo la faccia davanti a tutta Italia per gente che vive senza valori, senza principi ma bisogna intervenire. Bisogna che ci sia giustizia”.

Non si ferma la rabbia dell’ex gieffino. Secondo quanto riportato sui social, Basciano avrebbe deciso di proseguire e raccontare la sua verità dopo essere stata accusato di stalking da parte di Sophie Codegoni. Questa volta, come ha spiegato lui stesso, si tratta della figlia e non può più passarci sopra.

La reazione di Sophie Codegoni

Intanto dal canto suo, Sophie Codegoni continua a mantenere il silenzio e non perde occasione di pubblicare sui social alcuni momenti della sua vita professionale. Ultimamente, sembra aver deciso di non condividere neanche foto e video insieme alla figlia Celine. Sarà per non creare pettegolezzi e voci inutili?

Il processo a Alessandro Basciano

Il 20 gennaio è avvenuto il processo che ha visto coinvolto Alessandro Basciano. Nel tribunale di Milano, è stato discusso l’appello contro la revoca della misura cautelare in carcere per il dj, accusato di stalking ai danni della ex Sophie Codegoni. A novembre era stato arrestato su richiesta della gip Anna Magelli per poi essere rilasciato da San Vittore circa due giorni dopo.

Durante l’ultima udienza, il pm Antonio Pansa e l’aggiunta Letizia Mannella hanno chiesto di nuovo che venisse arrestato ma i domiciliari. La decisione è stata presa dopo che l’ex gieffina è stata ascoltata dai carabinieri confermando le accuse. L’influencer, infatti, ha denunciato il padre di sua figlia per gravi insulti, minacce di morte, atteggiamenti persecutori per più di un anno e mezzo, quindi, anche durante la loro storia. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla decisione del riesame che verrà resa nota nei prossimi giorni.