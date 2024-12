Basciano ha visto la figlia a Natale? Messaggio tremendo, la verità

Continua ad essere delicatissima la situazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Pochi giorni fa i due sono tornati a scambiarsi parole durissime sui social. Lui ha accusato l’influencer di non farle vedere la figlia Celine Blue, nata il 12 maggio 2023, lei ha sostenuto che i recenti scatti pubblicati da Chi Magazine che sembravano mostrare una situazione familiare tranquilla sono stati fatti con “l’inganno”. Poi il silenzio, durato fino alla serata di sabato 28 dicembre, quando Basciano, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha lasciato intendere di non aver visto la figlia durante le feste di Natale. Questa almeno è l’ipotesi più plausibile dopo aver letto quanto ha scritto.

“Spero che tu stia bene, il tuo papà ti ama tanto. Buone feste”. Così Basciano rivolgendosi a Celine Blue. Un intervento tormentato e ‘tremendo’, dai toni dolorosi. Quel “spero” posto a inizio messaggio fa credere che durante le feste di Natale il deejay non abbia passato del tempo con la figlia. Sulla gestione della piccola sembra che ci sia in corso un braccio di ferro con Sophie Codegoni. Basciano, infatti, da quando è stato arrestato per stalking e poi rilasciato (le indagini però sono ancora in corso), ha sostenuto più volte pubblicamente che gli avvocati dell’ex compagna starebbero facendo di tutto per non fargli incontrare la bimba. Pochi giorni fa la situazione è precipitata.

Sophie Codegoni furiosa per le foto di Chi Magazine

Pochi giorni fa Chi Magazine ha pubblicato delle foto in cui si vedono i due ex a pochi passi l’uno dall’altra, con la piccola Celine tra le braccia di Sophie. Il settimanale ha ipotizzato che Basciano e la Codegoni avessero recuperato un minimo di rapporto. Nulla di tutto questo. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo la pubblicazione degli scatti, ha spiegato tramite i suoi profili social che quella foto ha riguardato “un incontro procurato con l’inganno”.

Poi si è fatta ancor più esplicita, affermando che in questo momento “non c’è alcuna armonia tra me e il papà di Celine, anzi, questo incontro ha prodotto ulteriore materiale per il fascicolo legale”. Secondo la versione di Codegoni, lei è andata all’asilo e non ha trovato la figlia. “Tramite avvocati – ha aggiunto – mi è stato comunicato che mi sarebbe stata riconsegnata dalla cugina di Alessandro, imponendomi ancora una volta delle condizioni, come quella di farmi trovare di persona sotto casa ma invece di trovare la cugina, ho trovato lui. E l’istinto materno ha ovviamente superato le mie paure”. Infine la giovane mamma ha dichiarato che la legge farà il suo corso, dicendosi dispiaciuta del fatto che “qualcuno che ancora non ha capito la gravità” di quello che sta vivendo.

Basciano ha prontamente replicato all’ex, sostenendo che “un padre ha il diritto/dovere di vedere i figli e di prendersi cura di loro. È inaccettabile che qualcuno si eriga a giudice e stabilisca unilateralmente che io non possa vedere la mia bambina pur non avendo alcuna limitazione”. “Se è così una buona madre come sostiene, voglio concedere il beneficio del dubbio che mi faccia abbracciare la piccola per Natale. Non serve aggiungere altro“, concludeva Basciano. A quanto pare le cose sono andate diversamente.