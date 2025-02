Basciano fuori di sé in discoteca: “Hanno offeso Sophie, parlo io”

Il giornalista Gabriele Parpiglia, nelle scorse ore, attraverso una storia Instagram, ha pubblicato un video in cui si vede Alessandro Basciano essere allontanato di forza dalla discoteca Hollywood a Milano. Dalle immagini, si nota un bodyguard che lo trascina fuori dal locale mentre lui è furibondo e urla minacce contro un uomo: “Portamelo fuori ora, portami fuori quel pezzo di me**a, portatemelo fuori”. Parpiglia ha sostenuto che le parole di Basciano sono state rivolte a un tale Mike, uno dei migliori amici di Francesco Facchinetti. La vicenda è stata commentata anche da Selvaggia Lucarelli e dallo stesso deejay ligure che ha replicato con toni duri a Parpiglia.

Basciano cacciato dall’Hollywood

“Ieri sera all’Hollywood di Milano, Alessandro Basciano si è scagliato contro Mike, amico storico di Francesco Facchinetti. I presenti parlano di rissa e minaccia di m0rte da parte di Alessandro, che poi è stato allontanato dalla security del locale. Il team di Facchinetti e la vittima denunceranno l’accaduto“. Così Parpiglia sul suo profilo Instagram a corredo del filmato che ha immortalato l’ex gieffino andare in escandescenza. Poche ore dopo che il giornalista ha reso pubblico il video, Basciano è spuntato a sua volta sui social, dando la sua versione dei fatti e attaccando lo scrittore, accusato di manipolare “l’informazione”.

La risposta a Gabriele Parpiglia e le parole su Sophie Codegoni

Basciano, in alcune storie Instagram, parlando di Parpiglia, lo ha definito un “avvoltoio”, sostenendo che il video pubblicato dal giornalista è stato divulgato perché “fa comodo ai politicamente corretti”. Il deejay ha poi provato a difendersi, dicendo che all’Hollywood era furibondo in quanto una persona lo aveva provocato parlando male della sua ex compagna Sophie Codegoni: “Bisogna contestualizzare e non manipolare le situazioni. Un tale che non so chi sia ha voluto provocarmi offendendo la madre di mia figlia. Nonostante tutto quello che tra noi è successo, non permetto che si insulti gratuitamente e strumentalmente”.

L’opinione di Selvaggia Lucarelli

La versione di Basciano è quindi la seguente: un tale, che a detta di Parpiglia è un caro amico di Francesco Facchinetti, vedendolo in discoteca avrebbe iniziato a stuzzicarlo parlando male di Sophie. Dal canto suo Parpiglia ha dichiarato che nelle prossime ore racconterà altri particolari della vicenda. Vicenda che è anche stata commentata da Selvaggia Lucarelli la quale, sul suo account Instagram, ha scritto quanto segue a corredo del video in questione: “Vedo che Basciano si è spogliato presto degli abiti da vittima del sistema. Vittima riabilitata dalla corrente machista così di moda. E ha rimesso i suoi di abiti, questi”.

Perché Selvaggia Lucarelli ha parlato di vittimismo a proposito del deejay? Perché da settimane Basciano va sostenendo che Sophie Codegoni non gli fa vedere la figlia Celine Blue e che lui, in quanto padre, soffre disperatamente una simile situazione. Sulla questione della gestione della bimba l’ex tronista non ha mai risposto alle accuse dell’ex, preferendo il silenzio e aspettando le decisioni della giustizia.