Basciano, ennesimo sfogo verso Sophie Codegoni: parla l’avvocato

L‘Epifania tutte le Feste si porta via ma i vecchi rancori rimangono anche dopo il 6 gennaio. Nelle ultime ore, Alessandro Basciano è tornato ancora una volta ad attaccare la sua ex compagna e madre di sua figlia, Sophie Codegoni. Il motivo è sempre lo stesso: il noto DJ ha nuovamente denunciato la situazione complicata nella quale versa per colpa delle accuse di stalking mosse dalla Codegoni, il fatto di non aver potuto vedere sua figlia, Celine Blue, nel corso delle Feste appena concluse, nonché quello di aver difficoltà a continuare a fare il suo lavoro.

Questa volta però, il DJ non ha voluto dilungarsi troppo, preferendo lasciare direttamente la parola al suo avvocato. Ecco quindi che cosa ha detto il legale di Basciano.

La situazione attuale di Basciano

Come anticipato, nella giornata di oggi, lunedì 6 gennaio, Alessandro Basciano ha nuovamente rotto il silenzio sulla sua situazione legale, pubblicando una breve story sul suo profilo Instagram. Il noto DJ infatti si trova in una posizione molto delicata a causa delle accuse di stalking ricevute dalla sua ex compagna, Sophie Codegoni.

Dopo aver ricordato ai suoi numerosi followers che, anche nel corso di queste vacanze natalizie non è riuscito a passare del tempo con sua figlia, Celine Blue, Basciano ha deciso di lasciare direttamente la parola al suo legale, che quindi in un breve reel pubblicato sui suoi profili social ha voluto spiegare in breve e con parole semplici quali sono le conseguenze per una persona accusata di stalking.

Come ricordato dall’avvocato, la prima misura che viene attuata in questi casi consiste normalmente nell’arresto e nella carcerazione della persona accusata di aver violato la legge. Esattamente quanto successo a Basciano che, la sera del 21 novembre scorso è stato condotto nel carcere di San Vittore, salvo poi essere prontamente rilasciato dopo nemmeno 48 ore dal suo arresto.

In questo momento, la situazione del DJ è ben diversa e, stando alle parole del suo avvocato, si può dire che “Alessandro oggi è un uomo libero senza l’applicazione di alcun tipo di restrizione e di misura cautelare”. Rimane però il fatto che Basciano sia formalmente iscritto nel registro degli indagati, nonostante a oggi non sia ancora sicuro che ci sarà effettivamente un processo a suo carico. Insomma, i tempi della giustizia sono lunghi e, a quanto pare, prima di trovare una quadra alla situazione potrebbero passare molti mesi.

Le conseguenze della denuncia

Per finire, dopo aver compiuto una disamina puntuale e professionale della situazione del noto DJ da un punto di vista prettamente legale, l’avvocato ha voluto anche dare ai suoi ascoltatori uno spunto di riflessione su quelle che sono state le conseguenze personali della denuncia per Alessandro Basciano.

Una delle ripercussioni più importanti subite da Basciano, oltre al fatto di non poter frequentare sua figlia quando vuole come qualsiasi altro padre può fare, il DJ ha anche subito un notevole contraccolpo da un punto di vista lavorativo.

“Alessandro in prima battuta ha perso il lavoro. Essendo un DJ e personaggio pubblico, quando un locale pubblica la locandina e annuncia Alessandro come DJ od ospite, il locale stesso diviene bersaglio di una serie di insulti, messaggi, mail che chiedono la cancellazione della serata. Quindi Alessandro in buona sostanza dal giorno che ha ricevuto la denuncia non lavora più o lavora molto, molto meno rispetto al passato”, sono state le esatte parole dell’avvocato.

Alla fine del video, il legale di Basciano ha voluto lasciare i suoi ascoltatori con una domanda: “È giusto che una persona per una denuncia veda sfaldarsi la propria vita e perdere i diritti fondamentali come il lavoro?”

Insomma, la situazione del noto DJ è davvero molto delicata. Al momento, Sophie Codegoni non si è ancora espressa circa il nuovo attacco di Basciano e non è chiaro se deciderà di farlo o meno. In ogni caso, nel giro di pochissimo tempo, sotto al sopracitato video del legale di Basciano si sono accumulati centinaia di commenti di persone che hanno preso le parti del noto DJ.