Basciano, ennesimo sfogo: “Non riesco a vedere la mia bambina”

Da quando è stato portato a San Vittore, dopo le accuse di stalking da parte della sua ex compagna, e poi scarcerato, Alessandro Basciano è una vera e propria furia e non ha perso occasione per scagliarsi contro Sophie Codegoni. Poche ore fa infatti, il celebre DJ è tornato sui suoi profili social per denunciare l’ennesima ingiustizia perpetrata nei suoi confronti da parte dell’ex compagna e madre di sua figlia.

Lo sfogo di Alessandro Basciano

L’ex gieffino questa volta si è scagliato contro la sua ex fidanzata per il fatto di avergli tolto la possibilità di vedere e passare del tempo con sua figlia, Celine Blue, nata proprio dalla relazione con la giovane influencer. Insomma, a poco tempo dalla pubblicazione della puntata a lui dedicata di Falsissimo, il nuovo podcast di Fabrizio Corona, il DJ è tornato ad attaccare Sophie, sperando di ottenere la possibilità di rivedere finalmente la sua bambina.

“Sono stato privato della libertà che è la cosa più preziosa per un uomo. Anzi no, la seconda, la prima sono i figli e io sono stato privato anche di questo, perché ancora oggi non riesco a vedere la mia bambina. Questo nonostante io non abbia alcuna restrizione nei confronti di alcuno. Riabbracciare mia figlia sarebbe la carezza sull’animo di cui, ora più che mai, avrei bisogno”, ha scritto l’ex gieffino in una story sfogo su Instagram.

Basciano ha quindi voluto rendere partecipi i sui fans della situazione nella quale si trova e sottolineare che, in un momento di estrema vulnerabilità come questo, l’unica cosa che potrebbe farlo stare meglio sarebbe avere la possibilità di riabbracciare la sua famiglia e poter ricostruire un legame con i suoi figli.

Non è la prima volta che il DJ tira in ballo la figlia per lanciare accuse all’ex compagna: poco dopo la scarcerazione infatti, Basciano aveva scritto sui suoi profili social: “La strumentalizzazione di una bambina per deviare nottate brave in club privati e tutto quello che ho passato, verrà tutto alla luce del sole“.

La scelta di Sophie

La scelta di tenere Basciano fuori dalla vita di Celine Blue potrebbe essere stata presa da Sophie Codegoni proprio in conseguenza alle gravi accuse mosse nei confronti del suo ex compagno. Solo pochi giorni fa infatti, in occasione della scarcerazione del celebre DJ, l’influencer aveva scritto sui suoi social: “Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. […] Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo“.

Insomma, sembra proprio che anche il fatto di negare a Basciano di rivedere sua figlia possa rientrare tra le misure adottate dalla Codegoni per proteggere ciò che le è più caro al mondo. Ovviamente si tratta sempre di informazioni da prendere con le pinze, almeno fino a quando non verranno confermate anche dall’altra diretta interessata. Al momento l’influencer non ha mai risposto mezzo social alle provocazioni lanciate dal suo ex compagno, sia tramite le sue piattaforme web che durante l’ospitata nel sopracitato podcast di Fabrizio Corona.

Probabilmente la Codegoni, consigliata da suoi legali, ha preferito lasciare tutto nelle mani di chi di dovere, per potersi dedicare alla sua famiglia e continuare a condurre la sua vita esattamente come faceva prima.