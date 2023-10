Basciano: ecco chi è la donna famosa con cui ha tradito Sophie

Continua a far discutere la polemica separazione di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo diversi rumors di crisi, circa due settimane fa Sophie ha annunciato la rottura ufficiale con il padre di sua figlia, Celine Blue. A seguito di speculazioni sui motivi della rottura, pochi giorni dopo, l’influencer ha deciso di andare a raccontare tutta la sua verità da Silvia Toffanin. In un’intervista bomba a Verissimo, la Codegoni ha rivelato di aver subito diverse mancanze di rispetto da parte dell’ex compagno, sia attraverso atteggiamenti aggressivi e possessivi che con ripetuti tradimenti (uno dei quali in gravidanza). L’ultima infedeltà del deejay sarebbe stata con una sua ex ad Ibiza, ex che Sophie avrebbe poi contattato, fornendole diverse prove. Ma, chi è questa misteriosa ragazza?

Alessandro Rosica, meglio conosciuto come “L’investigatore social”, ha rivelato il nome della donna con la quale Alessandro Basciano avrebbe trascorso diverse giornate ad Ibiza. Trattasi di Luzma Cabello, modella, cantante ed influencer spagnola 28enne di origini arabe. In spagna, è nota per aver partecipato come tentatrice a Temptation Island. “Mi considero una ragazza tosta e ambiziosa. Non accetto mai un no come risposta”, aveva detto durante la sua presentazione nel programma. Inoltre, Luzma vanta anche un grande seguito sui social, con oltre 211mila followers sul suo profilo Instagram, dove condivide diversi scatti di sé e momenti delle sue giornate.

In effetti, il profilo di Luzma corrisponde proprio a quello della donna paparazzata con il dj in un aeroporto, dato che sono entrambe bionde. Come se non bastasse, tra le storie in evidenza della modella su Instagram, è possibile notare una cartella intitolata “Ibiza 2023“: questo testimonia che la spagnola è effettivamente stata nell’isola recentemente, dove presumibilmente avrebbe trascorso anche diversi giorni con l’ex vippone.

Insomma, continuano ad aggiungersi sempre più tasselli a questa intricata storia. Ma, non è certamente finita qui. Sabato 21 e domenica 22 ottobre la guerra andrà avanti negli studi di Verissimo, quando Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sfideranno a suon d’interviste da Silvia Toffanin, dove entrambi riveleranno ulteriori dettagli e retroscena della fine della loro storia d’amore. Non resta che attendere qualche giorno per scoprire gli ulteriori sviluppi di questa triste vicenda.