Basciano e Sophie, interviste incendiarie a Verissimo: anticipazioni

Verissimo ha scelto di dedicare ampio spazio alla vicenda sentimentale, terminata nel peggiore dei modi, che vede protagonisti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La scorsa settimana l’ex tronista ha rilasciato un’intervista infuocata nel salotto orchestrato da Silvia Toffanin, raccontando di essere stata tradita e di aver subito gravi mancanze di rispetto da parte del deejay. Ora sarà Basciano a dire la sua verità: il rotocalco di Canale Cinque ha deciso di concedergli spazio nella puntata di sabato 21 ottobre. Ma non è finita qui la ‘soap’.

Nelle scorse ore Verissimo ha annunciato che nel suo studio tornerà ad essere ospitata anche Sophie Codegoni. Naturalmente non assieme all’ex compagno. La neo mamma farà una seconda chiacchierata con la Toffanin domenica 22 ottobre.

Anticipazioni dell’intervista di Sophie e di Basciano

Basciano racconterà la sua versione dei fatti, che sarà ben differente rispetto a quella narrata dalla Codegoni. Si difenderà, sostenendo di aver sbagliato in alcune occasioni (probabile che ammetta anche di aver tradito), ma al contempo tenterà di far passare il messaggio di non aver mai sminuito come donna l’ex compagna. Riuscirà ad essere convincente? Chissà… E l’ex tronista cosa dirà?

Verissimo, come è noto, è registrato. Tuttavia a Sophie, certamente, sarà concesso di vedere l’intervista di Basciano prima della messa in onda. Banale sottolinearlo, visto che domenica si ritroverà a controbattere alle dichiarazioni del deejay. Dichiarazioni che si preannunciano incendiarie.

Secondo questa tabella di marcia, sarà quindi la Codegoni ad avere l’ultima parola. La giovane, nella precedente ospitata, ha incassato la comprensione della Toffanin, che, senza troppo celarsi, ha lasciato intendere da che parte sta. Cioè con Sophie. “Non tornare indietro mai”, ha chiosato a un certo punto della chiacchierata di sabato scorso la compagna di Pier Silvio Berlusconi, consigliando alla ragazza di non rimettersi assieme a Basciano, casomai fosse stata sfiorata da tale idea.

Molto probabile anche che la conduttrice assumerà atteggiamenti differenti nelle due interviste: con il deejay, quasi sicuramente, sarà a suo modo “spietata”, mentre con la Codegoni avrà un comportamento di protezione. Ciò accadrà, a meno che Basciano sia in grado di ‘ribaltare il tavolo’ con rivelazioni sconvolgenti che da carnefice lo trasformerebbero in vittima. Trattasi di un’eventualità assai remota. Ma mai dire mai…