Basciano e Sophie, fonte vicina: “Non si sposano più, le nozze mai”

Correva il 7 settembre 2022 quando Alessandro Basciano chiedeva in sposa Sophie Codegoni con un gesto che destò non poche polemiche. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip architettò la proposta di matrimonio nientepopodimeno che sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Tanti coprirono di biasimi la scelta del deejay, accusandolo di essere solo in cerca di visibilità.

Al di là dei mugugni, che fine hanno fatto le intenzioni di celebrare il matrimonio? Svanite nel nulla. Di nozze l’ex tronista e il suo compagno non ne hanno più parlato, dando ulteriore spinta a coloro che sostenevano che la proposta veneziana non fosse altro che una sceneggiata. Ma c’è dell’altro: una gola profonda, che sostiene di essere assai vicina alla coppia, raggiunta dal magazine Nuovo Tv ha assicurato che i fiori d’arancio non sono nei progetti dei ‘Basciagoni’. “Vedrete, non si sposeranno mai”, ha chiosato tale persona che ha preferito rimanere anonima.

A frenare la coppia dal convolare a nozze è stata la nascita di Cèline Blue, la figlia venuta alla luce lo scorso 12 maggio? Può darsi, ma quel che è strano è che dopo la controversa proposta di matrimonio sul red carpet sia Sophie sia Basciano non hanno più in alcun modo toccato l’argomento. Insomma, al momento pare proprio che non abbiano la benché minima intenzione di pronunciare il fatidico “sì”.

Non è che ciò renda meno vigoroso il loro rapporto, è che fare una proposta così plateale per poi farla cadere nel vuoto è un qualcosa di alquanto bizzarro. Per quel che invece riguarda la crisi che nei giorni scorsi ha investito il legame, tutto risolto. Non si è ben compreso cosa abbia scatenato i malumori nella coppia, ma è certo che i dissapori sono stati archiviati.

Sophie Codegoni e le critiche sull’esposizione della figlia

Sempre restando in tema di polemiche e mugugni, da quando è nata la piccola Cèline, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata criticata a più riprese. Diversi utenti ritengono che esponga troppo su Instagram la neonata. La Codegoni pare che non badi troppo ai biasimi. E infatti non ha smesso di mostrare con frequenza la piccina.