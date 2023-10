Basciano e Sophie, finita? Parla l’amico: “Ecco cosa pensa Ale”

By

Periodo sempre più buio e complicato per la love story vissuta da Alessandro Basciano e l’ex tronista di Uomini e Donne

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono ufficialmente ai ferri corti. Lo ha confermato Amedeo Venza, esperto di gossip e soprattutto amico stretto del deejay. I due condividono infatti un legame di profonda stima e di forte affetto. Intervenuto nella rubrica “Chit e Chat” in onda sul profilo Instagram Sdl.Tv, Venza ha spiegato che è tutto vero: l’ex tronista e l’ex gieffino, conosciutisi proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia, stanno passando un momento buio.

“Sì, è ufficiale, sono in crisi”, ha raccontato il gossipparo che, però, ha voluto accendere un lume di speranza a proposito della possibilità che la frattura d’amore rientri: “Penso che da parte di entrambi ci sia la volontà di recuperare, tutte le coppie vivono una crisi. L’importante è recuperare, sempre se si può recuperare”. “Di fondo, da parte di entrambi il sentimento c’è”, ha aggiunto Venza che ha poi concluso: “Sento sempre Ale, ovvio che gli dispiace per questi periodi difficili con Sophie, ma secondo me ci regaleranno belle sorprese”.

Le cause che hanno innescato il periodo buio di coppia al momento restano top secret. Qualcuno parla di caratteri inconciliabili. Quel che è certo è che il rapporto vive una forte e intensa tempesta. Solo pochi mesi fa Basciano e la Codegoni sono diventati genitori della piccola Celine Blue. Prima che nascesse la piccola, il deejay aveva persino chiesto in sposa la compagna, con una proposta di matrimonio fatta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Quei tempi sono lontanissimi. Ora c’è una crisi da affrontare e da superare, casomai ce lo si faccia. Venza è convinto che non sia ancora stata scritta la parola fine sulla love story. Molti altri segnali però spingono a credere il contrario. L’ex tronista di Uomini e Donne di recente si è sfilata l’anello tramite il quale Basciano le aveva chiesto la mano. A ciò va aggiunto che è ormai settimane che il deejay e la giovane mamma conducono vite separate senza apparire assieme.