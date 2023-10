Basciano e Sophie Codegoni: Micol Olivieri li inchioda (e a ragione)

Giorni difficili per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Un anno fa la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia, poi la nascita della piccola Celine Blue, infine la rottura, consumatasi nei giorni scorsi in modo tutt’altro che soft, con l’ex tronista di Uomini e Donne che ha parlato di “fatti gravi” commessi dal deejay nei suoi confronti. Su tutta la vicenda ha voluto dire la sua Micol Olivieri, attrice ed ex volto dei Cesaroni. La 30enne romana ha criticato diverse scelte fatte dall’ex coppia.

Micol Olivieri e quelle parole su cui difficilmente non si può essere d’accordo

“Non ho nulla contro di loro, ci mancherebbe non li conosco neanche di persona, ma mi fa ridere che certi personaggi impostano la loro carriera principalmente sul gossip e poi nei momenti di crisi, in cui le cose non vanno bene, reclamano la privacy”. Così ha esordito la Olivieri. In effetti è paradossale che certi personaggi che mostrano ogni lato della loro vita privata, quando c’è qualcosa che non va, iniziano ad appellarsi al riserbo. Ancor più paradossale che facciano annunci spiegando la fine delle loro love story, per poi chiedere di essere lasciati in pace. Se proprio si vuole privacy, basta starsene zitti e non spiattellare tutto sui social. Semplice.

Tornando alla Olivieri, ha proseguito: “È stato proprio lui a chiedere la mano di lei sul red carpet di Venezia, quindi vuol dire che a loro piace stare al centro dell’attenzione, sicuramente non sono delle persone riservate e non lo dico con cattiveria. Poi però chiedono privacy? Il gossip ti regala tanta visibilità, ma poi la devi saper gestire. È una palla infuocata, rischi che ti scoppi tra le mani, come la FAMA. Quando tutto è bello è più facile, quando le cose vanno male, allora devi ricordarti di essere COERENTE”. Difficile non essere d’accordo con l’attrice capitolina.

Sophie e Basciano, accuse e giustificazioni

Domenica 8 ottobre Sophie ha spiegato che la relazione con Basciano si è conclusa per “cose gravi”. La giovane neo mamma non ha voluto sbilanciarsi ulteriormente, ma ha lasciato intendere di aver dovuto ingoiare non pochi rospi prima di prendere la decisione definitiva di troncare la love story. Molti di coloro che hanno seguito la vicenda dei cosiddetti “Basciagoni” hanno pensato che parte dei problemi possano essere riconducibili a dei presunti tradimenti del deejay. Basciano, su tale questione, tramite un post social, ha assicurato di non aver mai tradito l’ormai ex compagna.

Ora la priorità della coppia deve essere quella di pensare al bene della figlia, Celine Blue. E infatti sia la Codegoni sia Basciano, al di là di come è finita la loro relazione sentimentale, hanno assicurato che alla piccina non mancherà nulla e che si impegneranno a trovare un equilibrio per gestire la situazione.