Basciano e Sophie Codegoni, clamorosa ricucitura: foto e dettagli

Sembrano ormai esserci pochi dubbi sul fatto che si sia ‘consumato’ un clamoroso ritorno di fiamma: pare che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano abbiano deciso di darsi una seconda possibilità. Dopo le accuse reciproche in mondovisione (incendiarie e melodrammatiche le interviste che hanno entraambi rilasciato a Verissimo) nessuno avrebbe scommesso che il rapporto avrebbe potuto essere ricucito. E invece nei giorni scorsi pare che sia tornato il sereno. Una prova ulteriore in tal senso è giunta nelle scorse ore quando il deejay ha postato una Story della figlia Celine Blue ed i più attenti hanno notato che è stata ripresa anche la mano della mamma, vale a dire quella di Sophie.

Il fatto va ad aggiungersi alle recentissime indiscrezioni di alcun ben informati i quali hanno riferito che i due ex volti di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip (proprio nella Casa più spiata d’Italia Sophie e Alessandro hanno iniziato a frequentarsi) hanno ripreso a vedersi. Tutto fa quindi pensare che la love story, che pareva morta e sepolta tra critiche e velenosità, abbia ripreso quota. E naturalmente sono già pure spuntate le malelingue che sostengono che tutto il can can delle ospitate e delle dichiarazioni infuocate rilasciate durante il periodo della rottura sentimentale siano state un teatrino per guadagnare visibilità.

Basciano e Sophie Codegoni, si attende l’annuncio del ritorno di fiamma

Per il momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito il ritorno in love. Il fatto che non abbiano negato la dice lunga. Quasi sempre in situazioni del genere, quando in realtà non c’è un riallacciamento dei rapporti, arriva la smentita secca. Non stavolta, il che spinge a credere che davvero Basciano e la Codegoni stiano tentando di darsi una seconda chance.

Da capire come il legame supererà gli attriti pesanti vissuti in passato. Sophie aveva accusato Basciano di averle persino messo le mani addosso, quest’ultimo aveva detto che l’ex tronista di UeD era plagiata dalle persone che le stavano accanto. Esternazioni per nulla soft.