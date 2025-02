Basciano, divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni: svolta nel caso

Il Tribunale del Riesame di Milano, lo scorso venerdì, ha deciso per il divieto di avvicinamento per Alessandro Basciano a meno di 500 metri dalla ex fidanzata Sophie Codegoni e dalla figlia Celine Blue avuta con l’influencer. I giudici hanno inoltre stabilito che il deejay non potrà nemmeno provare a dialogare in qualsiasi modo con la piccola, a meno che sia presente la madre. La decisione arriva dopo che la Procura ha presentato ricorso e dopo che il gip aveva scarcerato Basciano accusato di stalking. La misura relativa al divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dall’ex e al comunicare con la figlia senza la presenza della madre, però, non è immediatamente esecutiva. Motivo? Resta sospesa per permettere al deejay di ricorrere in Cassazione.

Basciano ha ora 10 giorni di tempo per presentare tramite i suoi legali ricorso alla Corte di Cassazione, la quale dovrà pronunciarsi entro i 30 giorni successivi. Laddove dovesse essere confermata la sentenza del Tribunale del Riesame di Milano, il deejay 35enne si vedrebbe obbligato anche a indossare il braccialetto elettronico abbinato a quello che dovrebbe portare anche Sophie Codegoni. Tale strumento, laddove viene meno il divieto di avvicinamento, fa scattare un allarme direttamente nella sala operativa delle forze di polizia. Sempre a patto che la Cassazione confermi quanto stabilito dal Tribunale del Riesame, laddove Basciano si rifiutasse di far uso del braccialetto elettronico o se non ci fosse la possibilità tecnica di applicarlo, per lui scatterebbe il provvedimento degli arresti domiciliari.

Da settimane Basciano va sostenendo, tramite dei post social, che l’ex compagna gli vieta di fargli vedere la figlia. Un conto, però, sono le dichiarazioni social, un altro le carte giudiziarie. La situazione è alquanto complessa. La parola ora passa alla Cassazione.

Sophie Codegoni non ha mai risposto pubblicamente alle insinuazioni del deejay, preferendo parlare solo con gli inquirenti. L’ex gieffino ha tentato anche di difendersi a livello mediatico partecipando a una puntata del podcast ‘Falsissimo’ di Fabrizio Corona. Anche in questo frangente, l’ex fidanzata ha evitato di controbattere alla versione fornita dal 35enne che ha sempre negato di aver assunto atteggiamenti pericolosi nei confronti della madre di sua figlia.