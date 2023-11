Basciano, colpo di scena: tenera foto con Sophie, cuori e tenerezza

Riconciliazione in corso tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni? Nelle ultime ore, i due influencer hanno pubblicato delle storie abbastanza ambigue che stanno dando molto da parlare. Prima, la Codegoni ha pubblicato una foto a letto insieme alla piccola Celine Blue e alla loro cagnolina. “Solita BB che mi bacia per tre ore prima di dormire e mi strucca per bene. CBB che dorme ignara di tutto quanto solo i suoi 210 millilitri di latte”, ha scritto, riferendosi alla cagnolina e alla figlia con la ‘B’ di Basciano. Ma, il vero colpo di scena lo ha regalato poco dopo lo stesso deejay.

Basciano ha infatti pubblicato sulle sue storie Instagram uno scatto di Sophie e Celine mentre dormono abbracciate scrivendo: “Il tempo può cambiare tante cose…. o quasi. Buonanotte”. Secondo i fan, la foto sarebbe vecchia e risalirebbe a prima della rottura. Ma, ad ogni modo, il gesto e le parole usate farebbero pensare ad una possibile pace o distensione tra i due. Ricordiamo, però, che fino a poche settimane fa la Codegoni non voleva sapere più niente dell’ex compagno.

Ospite da Silvia Toffanin, l’ex vippona aveva infatti spiegato di non volerlo vedere personalmente e che avrebbe potuto stare con la bambina, ma senza la sua presenza. Alessandro sembrava veramente disperato e quasi rassegnato, tanto da dichiarare che neanche lui avrebbe fatto ulteriori passi per cercare di recuperare la relazione. Tuttavia, nel giro di pochi giorni, le cose sembrerebbero cambiate. Non è chiaro se l’ex vippone abbia deciso di pubblicare la foto solo nel tentativo di farsi perdonare da Sophie, oppure se effettivamente ci sia stata una maggiore comunicazione tra loro recentemente.

Per ora, non c’è stata ancora nessuna risposta da parte della Codegoni, il che porterebbe pensare che si tratterebbe di una riconciliazione ‘work in progress’. Ad ogni modo, quest’avvicinamento social ha attirato moltissime critiche da parte del mondo del web. Nell’ultimo mese, Sophie ed Alessandro si sono scambiati parole molto gravi, mettendo in pubblica piazza i loro affari personali con interviste ‘botta e risposta’ da Silvia Toffanin a Verissimo. Tra accuse di tradimento e di violenza domestica, il limite è stato decisamente oltrepassato.

Per questo, questa possibile pace in così pochi giorni, ha destato parecchia indignazione. Non solo, in tanti si dicono convinti che sia stato tutto un teatrino montato per visibilità. A questo punto, non resta che attendere per scoprire i prossimi sviluppi di questa storia.