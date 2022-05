Barù rivede Jessica, ma prima fa un’imbarazzante gaffe con Rosalinda!

Barù oggi apre il suo ristorante Braci e fa la sua prima intervista con Casa Chi dopo il Grande Fratello Vip 6. Non solo, durante la serata incontra Jessica Selassié. Tra loro abbracci e sorrisi enormi, che potrebbero davvero riaccendere le speranze dei fan. A condividere il video di alcuni dei momenti che li vedono protagonisti durante l’inaugurazione è sempre il profilo ufficiale di Chi. Il pubblico che li segue e che spera in un riavvicinamento è decisamente in tilt. Infatti, Barù e Jessica appaiono complici e sereni.

Poco prima, durante l’intervista, Barù commette una prima gaffe con Rosalinda Cannavò! Si parla del locale che sta per aprire e chiede chi tra i giornalisti presenti sarà presente all’inaugurazione. A questo punto, richiama l’attenzione dell’attrice e le chiede come si chiama. Ovviamente, c’è un po’ di imbarazzo in questa fase dell’intervista, come anche in altre! Rosalinda ironizza sull’accaduto e appare abbastanza perplessa per questa sua confusione.

“Signorina come si chiama lei?”, chiede Barù rivolgendosi alla Cannavò. “Come mi chiamo io? Non sai il mio nome? Io sono profondamente offesa… scherzo”, afferma Rosalinda un po’ imbarazzata. Tra risate imbarazzanti, lui prosegue: “Sei una ragazza molto carina”. A questo punto, alla Cannavò tocca presentarsi. L’attrice anticipa che sarà presente anche lei per l’apertura del suo ristorante. “Sei single Rosalinda?”, continua Barù. Chiaramente, Rosalinda si dichiara “felicemente fidanzata da un anno e mezzo”.

Non solo, l’attrice fa sapere che sarà presente insieme al fidanzato Andrea Zenga all’inaugurazione del locale. Si parla della bellezza dell’ex sportivo e Barù conclude: “Beata te che sei giovane e bella e hai dei fidanzati belli”. Non finiscono qui le gaffe dell’ex gieffino a Casa Chi. Per quanto riguarda il suo arrivo nel reality show di Canale 5, Barù afferma: “Io volevo essere la Greta Thunberg dei reality italiani”.

Gli viene chiesto, con ironia, come mai allora non ha mai indossato l’impermeabile (riferendosi al giubbino usato indossato spesso dalla giovane attivista). Ma Barù non capisce affatto la battuta e risponde con una vera e propria gaffe imbarazzante! “Non ho portato pre….vi in Casa perché non vuole fare nulla di se…le, se è quello che intendevi”.

Ovviamente non è questo ciò che intende e all’ex gieffino non resta altro che cambiare argomento. E qui parla di suo zio Costantino Della Gherardesca, usando sempre l’ironia con qui ha conquistato il pubblico di Canale 5.

“Sono entrato perché me l’hanno chiesto, forse il 10 dicembre. All’inizio non volevo, poi mio zio è stato bravo ad avere una buona somma a settimana. Ce l’ho fatta però, non ho fatto troppe figure di m..a. Faccio più figure di m..a fuori, che lì dentro. Non ho sbroccato, non ho picchiato nessuno, non sono stato violento”

Barù al GF Vip 6 ha attirato l’attenzione di molte donne. Tra queste aveva espresso un parere super positivo Valeria Marini, inizialmente. “Di lei non me ne frega niente”, ribatte l’ex gieffino. Attacca, successivamente, chi ha arredato la Casa di Cinecittà: “Dovete cambiare l’interior designer. Invece di mettere quei set televisivi orribili, se volete vi do una mano l’anno prossimo”.

Ma gli viene fatto notare che Trixi, la scenografica, è molto brava. “Ottimo Trixi, continua così”, ironizza. Verso la parte finale dell’intervista, Barù continua a esprimere commenti positivi nei confronti di Rosalinda Cannavò, facendole notare che ha una pelle luminosa.

Intanto, i fan dei Jerù sono felici di rivederli finalmente insieme. Sembra, però, che tra loro sia rimasta solo un’amicizia dopo l’esperienza vissuta nella Casa di Cinecittà.