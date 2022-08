Barù, nuovi “deliri” dei Jerù. La sua reazione, volano parole grosse

Quando è troppo è troppo! Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona in arte Barù, ex (amatissimo) concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di rispondere, questa volta in modo più deciso del solito, a tutti i fan dei cosiddetti “Jerù”, l’ideale coppia formata da lui stesso e da Jessica Selassié, con la quale sembrava essersi formata una particolare sintonia (piuttosto sospetta) all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nelle scorse ore, Barù è stato costretto (è il caso di dirlo) a leggere una lunga lettera pubblicata su Instagram da uno dei fan dell’inesistente coppia, che ha chiesto a una e all’altra parte di potersi riconciliare. Ben tre pagine, con l’approfondito racconto della storia d’amore fra una donna (la persona che ha postato la lettera) e il marito, che dopo tanto penare sono riusciti a ricongiungersi.

“Provate a venirvi incontro come abbiamo fatto io e mio marito, voi due siete complementari e molto più uguali di quanto voi pensiate” queste solo alcune delle parole scritte nella lettera, che hanno avuto su Barù l’effetto contrario rispetto a quello desiderato. L’imprenditore ha così commentato il post scrivendo “Ma chi vi conosce, ma che due cog….., lasciatemi in pace” chiudendo così la questione.

Il livello di sopportazione di Barù, insomma, è giunto al limite. Il cugino di Costantino della Gherardesca ha scelto di applicare una linea dura nei confronti dei Jerù, che stanno rendendo molto difficile la sua vita sentimentale. A questo proposito, proprio poche ore prima, Barù aveva avuto modo di fare chiarezza grazie ad un box domande.

Ad un certo punto, un utente ha chiesto a Barù come avrebbe potuto concilare la sua voglia di diventare padre con il suo rifiuto rispetto ad una relazione seria. Barù ha quindi smentito di non essere pronto per impegnarsi sentimentalmente ma che, alla luce dei fatti, a riguardo c’è più di qualche impedimento. Ecco le sue parole in merito:

“Vorrei avere una relazione seria ma chi mi piglia più che altro? Rompono i co..ioni ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione de mer.a.”

Risulta, in effetti, piuttosto incredibile che possano ancora esistere dei fan dei Jerù. Per quanto il rapporto fra Barù e Jessica all’interno della casa fosse complice, è chiaro che si tratti di una “love story” nata solo nella mente di alcuni. La stessa Jessica, tra le altre cose, ha chiaramente affossato i Jerù in tempi non sospetti. Su Twitter la “princess” aveva scritto parole molto precise in merito, non lasciando spazio a nessuna ulteriore speculazione. Basterà dunque questo ultimo sfogo di Barù per scrivere la parola fine al sogno Jerù, una volta e per tutte?