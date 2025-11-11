Barbareschi furioso con Balivo, urla e parolacce: brutta lite a La volta buona

Nervi tesissimi a La Volta Buona durante la puntata in diretta di martedì 11 novembre: la conduttrice Caterina Balivo si è scontrata in modo ruvido con Luca Barbareschi. L’attore, ospitato in trasmissione, a un certo punto è sbottato, facendo volare anche un paio di parolacce. A scatenare il diverbio, il ragionamento opposto fatto sul tema dei figli dal regista e dalla presentatrice campana. Tutto è cominciato quando Barbareschi, come già esternato in passato, ha ribadito che non ha intenzione di dare più alcun soldo ai suoi figli, precisando che erediteranno diversi suoi beni e che già li ha aiutati economicamente.

Luca Barbareschi e l’aneddoto sul figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta

“I figli devono fare la loro strada, altrimenti cresciamo questa nuova generazione con la cultura del piagnisteo”, ha dichiarato l’attore. Spazio poi a un aneddoto riguardante Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy e dell’ex Miss Italia Martina Colombari: “Ho conosciuto il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari, tra l’altro eravamo a Filicudi quest’estate e si è fatto male, abbiamo chiamato l’ambulanza perché era agitatissimo. Ovvio che tutte le cose che faceva erano una richiesta di amore e attenzione. Giusto che i genitori la diano, ma è anche giusto che lui, che è grande, si assuma le sue responsabilità”.

Barbareschi contro Balivo: “Stronz*te”, urla a La Volta Buona

“Ognuno è artefice della propria vita. Altrimenti è sempre colpa della mamma, della zia, del prete che ti ha abusato”, ha aggiunto Barbareschi. A questo punto Balivo ha palesato la propria contrarietà alle parole udite: “Da figlia ti devo dire una cosa, noi figli non abbiamo chiesto a voi genitori di metterci al mondo, te lo dico da mamma”. Un intervento che ha mandato su tutte le furie l’attore che ha urlato “stronz*te, stronz*te. Ma cosa vuol dire? Questa è un’idiozia!”. “Non sono d’accordo con te”, ha ribadito la conduttrice.

“La natura dice che un uomo e una donna facciano dei figli…”, la replica di Barbareschi. Balivo: “Ma se tu sei un padre, devi fare il padre”. Altro sbrocco dell’attore: “Fammi parlare perché sento solo un gran casino”. Poi ha proseguito: “Il libero arbitrio fa sì che tu quando sei adulto voti, lavori e scegli”. “Ma un padre e una madre devono fare diventare le persone adulte”, la chiosa della presentatrice. “Viva i genitori dittatori, viva i genitori egoisti”, ha concluso provocatoriamente Barbareschi.

Dopo il botta e risposta infuocato, in studio è tornata la calma e il regista e la padrona di casa de La Volta Buona si sono tranquillizzati entrambi, salutandosi con il sorriso.