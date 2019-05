Barbara Palombelli: la trama del nuovo libro Mai fermarsi

By

Di cosa parla il nuovo libro di Barbara Palombelli: la trama

In tutte le librerie (fisiche è online) è appena uscito Mai fermarsi, il nuovo libro di Barbara Palombelli edito da Rizzoli. Si tratta di un racconto autobiografico di una giovane nonna, che da bambina sognava di partecipare ai programmi televisivi e che da grande si è ritrovata a condurli. L’autrice accompagna il lettore attraverso un percorso ricco di vita vera, fatto di salite e di discese, dove le vicende professionali e private si intrecciano e diventano un tutt’uno con la storia. Un libro di 175 pagine con il quale la Palombelli si racconta a 360 gradi, partendo dalla sua infanzia e arrivando fino a giorni nostri.

Barbara Palombelli, la storia di Serena Rutelli e le parole sul padre della figli: “Era un uomo violento”

Barbara Palombelli non è solo una conduttrice televisiva che ha superato il record di permanenza nel piccolo schermo, ma è anche mamma di quattro figli, di cui tre adottati durante una battaglia legale estenuante. Abbiamo conosciuto Serena (adesso concorrente del Grande Fratello 16), e di lei la Palombelli ha parlato anche in Mai Fermarsi. “Il padre di Serena era un uomo violento. Ora è morto”, ha confessato ieri la conduttrice a Verissimo. Da Silvia Toffanin ha presentato il suo nuovo libro con il quale, come spiegato, ha voluto ripercorrere i momenti più intensi della sua vita.

Serena Rutelli contattata dalla madre biologica: la figlia di Barbara Palombelli rifiuta l’incontro

Al Grande Fratello 16 abbiamo avuto modo di sapere di più sulla vita privata di Barbara Palombelli. Con l’entrata della figlia Serena Rutelli nella Casa si è parlato anche – indirettamente – di lei e della sua famiglia. Serena, quando ha avuto la possibilità di parlare con la madre biologica (che si è messa in contatto con gli autori del Gf), ha preferito non incontrare la donna.