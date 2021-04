Barbara Palombelli, Stasera Italia Speciale chiude: “È stata una bella sfida”

Chiude in prime time il rotocalco di Rete 4. L’informazione passa nelle mani di Giuseppe Brindisi in diretta da Milano

Non ci saranno più speciali in prima serata: Stasera Italia chiude in prime time. Da mercoledì 7 aprile 2021 il testimone passerà nelle mani di Giuseppe Brindisi che curerà l’approfondimento con il telegiornale della quarta rete del Biscione. Ad annunciare tutto ciò è stata Barbara Palombelli che in chiusura della puntata di ieri sera ha ringraziato l’azienda che le ha dato fiducia, sia a lei che ai suoi colleghi:

“È stata una sfida bella, complicata in certi momenti, ma sempre di grandissima soddisfazione. Grazie a chi ce l’ha chiesta, abbiamo fatto il nostro dovere e combattuto credo delle buone battaglie”

Gli speciali in prima serata di Stasera Italia non hanno mai brillato in termini di ascolti. Numeri davvero deludenti con uno share al di sotto del 4% e alcune volte inferiore al 3%. Numeri alla mano, basta vedere gli ascolti tv di ieri: la trasmissione ha ottenuto il 2,6% di share raccogliendo soltanto 599.000 spettatori.

La giornalista proseguirà regolarmente il proprio impegno in access con Stasera Italia: il talk show politico di Rete4, giunto alla sua quarta edizione, non si schioda dall’access prime time e continuerà la sfida contro i diretti competitor. Naturalmente, come ogni anno, durante la versione estiva del rotocalco ci sarà il cambio di conduttrice.

Se gli ascolti di Stasera Italia deludono in prima serata, non si può dire lo stesso dalle altre trasmissioni condotte da Barbara Palombelli. Forum su Canale 5 trionfa quotidianamente, tranne rare eccezioni, sui diretti competitor: la seconda parte di Storie Italiane di Eleonora Daniele ed È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici su Rai1.

Barbara Palombelli fa un clamoroso annuncio: “Mi vaccino con AstraZenica”

Si vaccinerà con AstraZenica Barbara Palombelli. Nel rispetto delle regole previste dalla Regione Lazio, la conduttrice Mediaset riceverà nei prossimi giorni la sua dose contro il Covid. Come ha annunciato a Il Tempo, la padrona di casa di Forum si vaccinerà il giorno di Pasqua. Rientra nelle classi d’età per le quali nella Regione è aperta la prenotazione delle dosi.

Una scelta che fa discutere e preoccupare quella della Palombelli. Con AstraZenica, infatti, ci sono stati non pochi problemi. Non potevano essere esclusi definitivamente una eventuale correlazione tra il farmaco e rarissimi eventi di trombosi ma anche di morte dopo la dose ricevute, come la cronaca racconta nelle ultime ore di persone morte in Sicilia.