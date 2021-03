Barbara Palombelli replica alla famiglia Tenco: consiglieri Rai furiosi

Non è tardata ad arrivare la replica di Barbara Palombelli alla famiglia di Luigi Tenco. Con una lettera aperta i parenti del celebre cantautore scomparso negli anni Sessanta hanno attaccato la conduttrice di Forum, che ha citato Tenco nel suo lungo monologo dedicato alle donne. Monologo recitato al Festival di Sanremo 2021 venerdì 5 marzo, nel corso della semifinale della 71esima edizione della kermesse musicale.

Come fa sapere l’Ansa, Barbara Palombelli ha così risposto ai famigliari di Luigi Tenco:

“Ho soltanto citato una mia intervista a Gino Paoli, che ha ripetuto le stesse parole in diverse occasioni. E mi sono documentata negli archivi Rai”

La moglie di Francesco Rutelli è stata criticata per aver detto nel suo lungo monologo questa precisa dichiarazione:

“Pensate che Luigi Tenco proprio qui giocando con una pistola ha trovato la morte”

Una frase giudicata inopportuna dagli eredi del cantautore di Ciao amore ciao. Intanto del caso se ne sono occupati anche i consiglieri d’amministrazione Rai Rita Borioni e Riccardo Laganà. I due hanno espresso rammarico in una nota congiunta e diramata agli organi di stampa.

Non solo: hanno ricordato di aver espresso già il proprio disappunto per aver concesso spazio a volti Mediaset sul primo canale Rai. Nel breve comunicato i due consiglieri hanno affermato:

“Tra discutibili palloncini in platea e monologhi forzati, sembra essere sfuggito, qui e lì, il controllo editoriale da parte dei vertici aziendali. E infatti è arrivata puntuale la legittima protesta dei familiari di Luigi Tenco”

Rita Borioni e Riccardo Laganà hanno fatto le loro scuse alla famiglia di Luigi Tenco e chiesto di riservare all’artista morto nel 1967 (proprio durante il Festival di Sanremo) uno spazio opportuno e congruo su Raiuno per poter rettificare quanto dichiarato da Barbara Palombelli a Sanremo 2021.

Il video del monologo completo di Barbara Palombelli:

Sulla querelle Barbara Palombelli-Luigi Tenco non si è ancora espresso Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2021. Il presentatore ha però assicurato che non tornerà nella città dei fiori per un terzo Festival consecutivo.

Le intenzioni di Amadeus sono state poi confermate dall’amico Fiorello, che è stato il braccio destro sul palco dell’Ariston in queste due edizioni, e dalla moglie Giovanna Civitillo. Ad oggi non è chiaro chi condurrà il Festival di Sanremo 2022.

Si parla da giorni con una certa insistenza di Alessandro Cattelan, che ha lasciato Sky per approdare in Rai. Al momento il 40enne condurrà un programma in prima serata su Raiuno ma non sono esclusi altri progetti di lavoro.