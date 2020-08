Barbara Palombelli: il ‘nuovo’ Forum e il segreto del matrimonio con Rutelli

Barbara Palombelli è pronta a tornare in video con Forum che da mercoledì 2 settembre 2020 allieterà il pubblico di Canale 5 con puntate inedite (registrate prima del lockdown di marzo e aprile) mentre da lunedì 14 trasmetterà quelle confezionate dopo la quarantena. Tutto è pronto, come fa sapere la stessa giornalista in un’intervista rilasciata a Il Giornale. Sono diversi gli accorgimenti presi per ricominciare in sicurezza: in studio il pubblico sarà meno numeroso rispetto alle edizioni precedenti, ci sarà una scenografia nuova di zecca e le regole anti-covid saranno rispettate in modo ferreo per salvaguardare gli addetti ai lavori, gli ospiti e il proseguo del programma. Inoltre è stata inserita una nuova figura nel format, vale a dire l’avvocato d’ufficio che servirà a rappresentare chi non può o ha paura ad andare a registrare.

Barbara Palombelli riparte con Forum e racconta degli aneddoti familiari

La conduttrice si è detta parecchio contenta per il successo che le repliche di Forum hanno avuto nei mesi scorsi definendo la trasmissione un’idea che va al di là degli “snobismi”. Dal 14 settembre tornerà in onda anche con il talk di Rete 4 Stasera Italia. “Lì è più semplice, avendo pochi ospiti in studio”, confessa. Dopo aver affrontato il capitolo televisivo, è passata a raccontare alcuni retroscena della sua vita familiare. Ad esempio quello relativo alla partecipazione al Grande Fratello della figlia Serena. “È stato molto difficile convincere Francesco (Rutelli, marito di Barbara Palombelli, ndr). Lei me lo chiedeva da dieci anni. Ci ha aiutato anche il parere dello psicologo che l’ha sempre seguita”, confida, aggiungendo che il percorso nella Casa più spiata d’Italia ha aiutato la figlia a consolidare la propria autostima. Infine ha speso delle parole sul consorte.

Barbara Palombelli e l’amore lungo 40 anni con Francesco Rutelli

La giornalista e Rutelli sono sposati da quasi 40 anni (nel 1982 si sono uniti civilmente, mentre 13 anni dopo, nel 1995, hanno celebrato il rito religioso). Il fluire del tempo non ha intaccato la loro relazione, anzi Barbara spiega che sia lei sia Francesco sono ancora felici e innamorati. Rimarca inoltre che stare al fianco del politico romano non è sempre stato facile. La Palombelli confida di avere un segreto per far sì che le cose procedano al meglio da ormai quattro decenni. Vale a dire lasciare libero l’altro di dire e pensare quello che vuole. “Anche dall’esterno siamo stati percepiti fin da subito come due entità diverse”, conclude.