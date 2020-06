Barbara Palombelli in confidenza: il rapporto personale con Lilli Gruber

Parla Barbara Palombelli: il futuro a Mediaset di Stasera Italia e Forum. “Lilli Gruber? Niente rivalità, ci vediamo pure dal parrucchiere”

Barbara Palombelli, ma quale rivalità con Lilli Gruber! Di recente si è parlato di presunti rapporti tesi e di forte concorrenza tra le due giornaliste. Ora la moglie di Francesco Rutelli, attraverso un’intervista rilasciata a La Stampa, fa chiarezza e spiega che con la conduttrice di Otto e Mezzo non c’è alcun problema personale. Anzi le due si conoscono bene (addirittura vanno dallo stesso parrucchiere) ed hanno un ottimo rapporto a riflettori spenti. Barbara, durante la chiacchierata con il quotidiano piemontese, ha anche parlato dei ‘suoi’ programmi, vale a dire Stasera Italia e Forum. Il primo continuerà ad essere timonato da lei, così come il secondo che è fresco di rinnovo (la Palombelli ha appena firmato per altre due stagioni, fino al giugno 2022).

Lilli Gruber e Barbara Palombelli: i rapporti tra le due conduttrici

Lilli e Barbara si conoscono da anni. Come sottolinea quest’ultima in passato hanno anche lavorato a stretto contatto, nella stessa redazione. La Palombelli infatti è stata una delle autrici della Gruber. Non solo: ha pure condotto Otto e Mezzo per un periodo, in tandem con Giuliano Ferrara. “Tra noi non c’è rivalità, ci incontriamo dal parrucchiere, Roberto D’Antonio, condividiamo l’interesse per la politica e probabilmente anche dell’altro”, ha raccontato a La Stampa, dove ha rimarcato che la sfida degli ascolti riguarda il pubblico, non certo i rapporti personali con l’ex inviata Rai. Spazio poi alla trasmissione Stasera Italia, talk Mediaset che sta segnando un nuovo modo per Rete 4 di fare informazione. Meno urla, meno risse verbali, niente spazi riservati a sketch comici e di satira: questa la ricetta scelta da Barbara. Una ricetta che sta ottenendo risultati eccellenti.

Barbara Palombelli e gli ascolti trasversali di Stasera Italia

Su espressa richiesta di Piersilvio Berlusconi, la giornalista in forza a Mediaset ha dato un nuovo taglio all’informazione di Rete 4. Stasera Italia si è resa protagonista di un cambiamento piuttosto radicale rispetto al passato del canale. Oggi “la rete ha un ascolto molto trasversale”, sottolinea la Palombelli, ringraziando per il lavoro svolto il capo progetto Alessandro Usai. “Senza risse, senza comici e senza trucchi abbiamo cercato di spiegare quello che succedeva andando sempre in diretta”, ha aggiunto, in riferimento al periodo peggiore dell’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Covid-19.