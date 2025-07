“Barbara e Ruggiero si sono lasciati”, lo scoop sulla coppia di Uomini e Donne

Fino a qualche mese fa, erano tutti molto felici per Barbara di Uomini e Donne che sembrava aver trovato finalmente l’amore. Pe anni infatti l’abbiamo vista in quello studio a frequentare uomini sbagliati, non ha mai perso troppo tempo perché ha sempre saputo quello che vuole, proprio per questa ragione quando ha incrociato il cammino di Ruggiero, ha capito fin da subito che fosse lui la persona giusta per lei. Proprio per questa ragione, dopo solo poche settimane di frequentazione, decisero di uscire dal programma insieme. A distanza di qualche mese, però, le cose sembrano essere cambiare: Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha rivelato sul suo profilo di Instagram che i due, a quanto pare, si sarebbero lasciati.

“Tra Barbara e Ruggiero è finita” ha scritto il blogger in una storia sul suo profilo Instagram. “I due non si vedono più da tanto, è stata una scelta di lei. Lui spera che questa decisione sia un frutto di un momento passeggero e che in futuro possano tornare a viversi insieme, in quanto da parte di Ruggiero c’è l’interesse“.

Ragazze Barbara ci ha insegnato che non ci dobbiamo accontentare di nessuno perché prima o poi arriverà un Ruggiero pure per noi (li amo) #Uominiedonne — Mar 🍃🦔 (@__Marmaris__) March 7, 2025

Erano ius po’ di giorni oramai che stava circolando questa voce riguardo Barbara e Ruggiero, dal momento in cui sui social non stavano più interagendo e c’erano stati un po’ di movimenti social strani, anche su TikTok. I due però hanno fatto del loro meglio per non far trasparire niente, lo stesso Ruggiero ha sempre cercato di rassicurare i fan, anche forse per proteggere la loro privacy. Ora, però, l’addio è stato praticamente quasi confermato, anche se nessuno dei due ne ha ancora fatto ufficialmente parola.

Una notizia a ciel sereno per i loro fan, in modo particolare per quelli di Barbara che credevano davvero che finalmente avesse trovato la persona giusta. Non sono stati chiariti i motivi per cui l’ex dama di Uomini e Donne avrebbe preso una decisione così tanto drastica, ma avrà avuto sicuramente le sue buone ragioni per decidere di chiudere questa storia che, durante le prime settimane, sembrava renderla davvero felice. Alcuni, proprio per questo motivo, sperano che le cose si possano sistemare al più presto.