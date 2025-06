Barbara De Santi torna sui social: come sta la sorella dopo l’incidente

Nell’ultimo periodo Barbara De Santi è stata meno attiva sui social a causa di un grave incidente che ha coinvolto sua sorella Simona, così come spiegato da lei stessa in una storia pubblicata su Instagram qualche giorno fa. Oggi, dopo una nuova assenza, l’ex dama di Uomini E Donne è tornata a postare sul social e ha condiviso con i suoi follower alcuni aggiornamenti in merito alle condizioni di salute di Simona. Scopriamo meglio come sta adesso.

Barbara De Santi torna sui social: come sta sua sorella

Le ultime settimane sono state caratterizzate da momenti di grande apprensione per Barbara De Santi. Quest’ultima è difatti stata assente sui social a causa di un grave incidente che ha coinvolto recentemente sua sorella Simona. A rivelarlo è stata la stessa ex dama di Uomini E Donne con una storia condivisa su Instagram diversi giorni fa, dove informava i suoi follower sui motivi della sua minore presenza. Dopo la suddetta storia Barbara ha nuovamente smesso di postare sul social, tornandoci soltanto qualche ora fa. De Santi ha difatti condiviso un nuovo video per aggiornare i suoi fan in merito allo stato di salute di sua sorella.

L’ex volto del dating show mariano ha esordito tenendoci a ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per Simona, sottolineando di aver ricevuto numerosi messaggi di solidarietà. Barbara ha anche ringraziato tutto il personale medico ed infermieristico del reparto di terapia intensiva che si sta prendendo cura di sua sorella, annunciando un suo leggero miglioramento nelle ultime ore. De Santi si è mostrata fiduciosa, sottolineando come anche un piccolo miglioramento sia un grande passo e come sua sorella si stia mostrando forte.

Poco dopo l’ex dama di Uomini E Donne ha aggiunto una seconda storia. Nello specifico ha ricondiviso un messaggio in cui si può leggere “La forza della pregheria è grandiosa!”, affermando nuovamente che le pregherie dei suoi follower, insieme al lavoro del personale medico, stanno aiutando sua sorella.

Chi è Barbara De Santi

Barbara De Santi è un volto storico di Uomini E Donne. La sua esperienza nel dating show è iniziata nel 2011 nel trono over, che ha ripreso anche quest’anno. Ha tuttavia da poco abbandonato per la seconda volta la trasmissione insieme a Ruggiero D’Andrea, cavaliere conosciuto proprio all’interno del programma. La loro relazione sembra proseguire a gonfie vele ormai già da tre mesi. La prima volta aveva lasciato lo show di Maria De Filippi nel 2020 per motivi di lavoro.