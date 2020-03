Barbara d’Urso inchioda lo YouTuber per la bravata a Codogno

A Pomeriggio Cinque è sbarcato lo youtuber Francesco Belardi, in arte Social Boom, quello che ha avuto la brillante idea qualche giorno fa di fingere di entrare nella zona rossa di Codogno, comune focolaio del Coronavirus. Motivo di tale gesto? Dare un’informazione ‘senza filtri’ mediatici. La questione potrebbe costare cara al giovanotto, visto che è stato denunciato e rischia un’ammenda di 300 euro e una reclusione da uno a tre mesi. Barbara d’Urso, oggi 11 marzo, ha avuto Francesco ospite nel suo salotto e, dopo un avvio soft, lo ha inchiodato, ricordandogli che su determinate cose non si scherza.

Barbara d’Urso: “Tu facevi il galletto”

“Perché lo hai fatto?”, ha chiesto Barbara a Francesco. “Perché in quel periodo c’era la psicosi…”, la risposta che subito ha sollevato una protesta in studio. Il più agguerrito Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha ringhiato, sostenendo che il giovane fosse solo in cerca di like. Dal canto suo lo YouTuber ha perorato, non troppo convintamente, di voler fare dell’informazione. “E cosa c’entra? Qual era la tua informazione? Tu facevi il galletto mentre ovunque e in tv si diceva di non entrare a Codogno”, la prima sferzata della conduttrice. “Socialmente l’utilità per noi quale è stata?”, ha incalzato Barbara. “Volevo fare un’informazione non filtrata…”, la replica del ragazzo. Altra pioggia di critiche in studio. Poi, sempre la d’Urso: “Non basta quello che facciamo noi? Quello che fanno i tg?”. “Ho fatto una cosa utile…”, la controreplica di Francesco a cui è seguita un’altra cascata di biasimi da parte degli altri ospiti.

Barbara lapidaria sullo YouTuber

Alla fine la d’Urso ha chiuso con una frase lapidaria, dopo che lo YouTuber ha detto di essere chiuso in casa da due giorni e di essersi mosso solo per andare in trasmissione: “Due giorni in casa è troppo poco, dovevi chiuderti in casa anche prima. Dai retta a me!”