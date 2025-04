Barbara d’Urso, “vietato l’ingresso come ai cani”: ma torna in tv, scoop di Dagospia

La Rai metterà sotto contratto Barbara d’Urso in vista della prossima stagione televisiva. A lanciare lo scoop è Dagospia che ha raccontato i retroscena di quello che pare il grande ritorno in tv dell’ex ‘Lady Cologno’. Il portale ha anche rivelato nuovi retroscena relativi alla cacciata da Mediaset della conduttrice campana, sostenendo che Pier Silvio Berlusconi le avrebbe dato il benservito anche per alcune mosse ‘spericolate’ relative alle ospitate di alcuni personaggi cresciuti nei programmi di Maria De Filippi o attesi a Verissimo.

‘Dago’ riferisce che ‘Barbarella’, sperava che già nella stagione tv in corso qualcuno che conta nel piccolo schermo bussasse alla sua porta e, invece, non è arrivata alcuna proposta interessante. Così si è ritrovata di nuovo ferma ai box, nonostante la sua grande voglia di essere protagonista in tv. “Nisba: pur senza mercato, quindi con un ingaggio lontanissimo dalle cifre dell’era di Silvio Berlusconi, da Rai a La7 fino alla 9 di Warner-Discovery, si è trovata, come ai cani, il cartello “vietato l’ingresso””, scrive Dagospia. Ora, però, pare che qualcosa si sia mosso e che la Rai sarebbe pronta a ingaggiarla.

Il noto sito esperto di retroscena di palazzo spiega che i dirigenti Rai Giampaolo Rossi e Angelo Mellone, per migliorare gli ascolti tv della rete ammiraglia della Tv di Stato, avrebbero deciso di puntare sulla conduttrice 67enne partenopea poiché penserebbero che sia uno dei pochi volti in grado di spostare consistenti fette di pubblico. Qualora l’operazione andasse in porto, che programma presenterebbe la d’Urso?

La prima idea, si legge sempre su Dagospia, è di affidarle uno show in prima serata. La seconda idea, alquanto curiosa e interessante, sarebbe quella di darle la conduzione di Domenica in. Qui, però, la faccenda si complica in quanto Mara Venier, seppur da anni afferma che lascerà la guida della trasmissione per ritirarsi a vita privata assieme al marito Nicola Carraro, puntualmente vi fa ritorno. E pure per la prossima stagione il copione dovrebbe ripetersi. La ‘Zia’, rende noto sempre ‘Dago’, “ha fatto sapere a chiare note che non intende mollare: vuole restare ancora una stagione alla guida di “Domenica in”.

Inoltre sono trapelate nuove rivelazioni inerenti alla cacciata della d’Urso da Mediaset. Per Dagospia, alcune mosse della conduttrice campana, hanno provocato qualche malumore in un paio di sue colleghe che, per usare un eufemismo, hanno un certo peso per quel che riguarda le reti del Biscione. Questo lo spiffero di ‘Dago’: “Magari, se la Camerlita ubriaca di successo fosse riuscita a governare la cattiva attitudine di spremere i personaggi creati dai talent di Maria De De Filippi e di scippare gli ospiti attesi per essere intervistati dal programma “Verissimo” condotto Silvia Toffanin, sarebbe ancora a Cologno a distribuire bacini e cuoricini. Ma ciò appartiene al famigerato “senno del poi”.