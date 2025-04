Barbara d’Urso ‘prepensionamento’ e niente tv, parla Paola Barale: doccia gelata

Barbara d’Urso e Paola Barale, nessun progetto televisivo assieme. Nei giorni scorsi, il giornalista Alberto Dandolo, lungo le colonne del magazine Oggi, aveva scritto che le due conduttrici stavano lavorando a una trasmissione da portare in Rai. Nulla di vero, non c’è alcuno show all’orizzonte. A riferirlo è stata la stessa showgirl di Fossano, ospite a ‘Obbligo o Verità‘ di Alessia Marcuzzi. In un’anticipazione diffusa tramite una clip su Instagram della puntata che andrà in onda il prossimo lunedì su Rai Due, si vede la Marcuzzi che sottolinea innanzi alla Barale di aver letto del presunto progetto con la d’Urso. Paola ha gelato tutti, spiegando che non c’è niente in ballo.

“Ho letto che devi lavorare con Barbara d’Urso”, dice la Marcuzzi rivolgendosi alla collega Barale che prontamente smentisce la voce relativa a uno show con la conduttrice napoletana: “Non è vero, Dandolo ogni volta che scrive su di me si inventa cose. Si è inventato che devo fare un programma con Barbara”. L’ex star di Buona Domenica ha aggiunto che l’indiscrezione è nata per il semplice fatto che lei e la d’Urso hanno postato sui social una foto assieme mentre erano a cena. “Purtroppo non è vero”, ha chiosato, sempre riferendosi al progetto tv inesistente.

Dunque nessun ritorno sul piccolo schermo per ‘Barbarella‘ la cui situazione, per quel che riguarda la tv, appare sempre più simile a un ‘prepensionamento forzato‘. Da quando c’è stata la traumatica rottura con Mediaset (di punto in bianco la presentatrice si è ritrovata dall’essere una colonna portante di Canale 5 all’essere lasciata orfana di show, con conseguente mancato rinnovo di contratto), non ha più avuto la possibilità di prendere le redini di una trasmissione.

In tantissime occasioni lei ha spiegato che non vede l’ora di tornare nel suo habitat naturale, vale a dire la tv. Il problema è che non ha più trovato spazio sulle reti generaliste. E ormai sono quasi due anni che è ferma ai box, da quando cioè è andata in onda nel giugno 2023 l’ultima puntata da lei condotta di Pomeriggio 5, poi passato nelle mani di Myrta Merlino. Ha comunque continuato a lavorare in teatro. Ma sull’amato piccolo schermo, niente. E pare che nulla bolla in pentola. Lei, a 67 anni, non ha intenzione di mollare. Deve però trovare chi è disposto a darle fiducia.