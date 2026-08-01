Barbara D’Urso via da Mediaset, l’ex Memo Remigi: “Così Pier Silvio ha fatto pulizia: fuori dalle balle tutti”

Da tre anni Barbara D’Urso non ha un programma da condurre nella tv generalista. Dopo il traumatico addio a Mediaset, è stato detto e scritto di tutto. Si è anche parlato di un presunto veto imposto alla Rai da Pier Silvio Berlusconi, il quale, di recente, ha smentito di aver mai fatto pressioni ai dirigenti della tv di Stato affinché non ingaggiassero la conduttrice campana. Non è mai nemmeno stato chiarito fino in fondo dai diretti interessati la ragione dello strappo. In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, Memo Remigi ha detto la sua sulla questione, fornendo una versione ‘originale’ della rottura tra il Biscione e D’Urso, con la quale ha vissuto una storia d’amore in passato lunga circa quattro anni. Il cantante è anche tornato a parlare del suo allontanamento da “Oggi è un altro giorno“, in cui fu accusato di molestie nei confronti di Jessica Morlacchi per via di una mano ‘malandrina’. In particolare, ha puntato il dito contro Serena Bortone, affermando di credere che sia stata la giornalista a volerlo “fare fuori”.

Memo Remigi sulla rottura tra Barbara D’Urso e Mediaset: “Pier Silvio Berlusconi ha fatto piazza pulita”

Remigi ha ricordato di aver trascorso con Barbara D’Urso quattro anni “piacevoli”. Lui era reduce dalla separazione da Lucia e iniziò a convivere con l’allora giovane showgirl in un piccolo appartamento a Milano: “L’ho aiutata molto, non raccomandandola, ma gli addetti ai lavori sapevano che era la mia compagna e le davano delle opportunità. Io lavoravo in tante televisioni private oltre a quelle nazionali e lei lavorava con me. In quattro anni ha assimilato tantissimo e la aiutavo a valutare le proposte“.

“Ci siamo lasciati – ha aggiunto – perché lei, a un certo punto, voleva un figlio e il matrimonio. E io ho detto no, avevo già dato, e avevo un figlio che per me è sempre venuto prima di tutto. Quando siamo arrivati alla rottura le ho detto: “È giusto anche per te. Sei giovane, sei una bella ragazza, hai un sacco di qualità, fatti una famiglia, trova chi ti sposa, metti al mondo dei bambini”. E Barbara si è resa conto che l’unica soluzione era quella, così ci siamo lasciati“.

Oggi i due non hanno più contatti. Secondo Remigi, è avvenuto questo perché D’Urso, dopo la relazione vissuta con lui, si è legata a un uomo che l’ha fatta stare male: “Purtroppo la prima esperienza che ha avuto dopo di me è stata brutta. Si lasciò affascinare da un tipo che aveva un locale e faceva le “sparate”. Andava in giro con gli aerei da turismo con gli striscioni “Barbara ti amo”. Dopo una settimana che conviveva con lui, lei gli fece una scenata di gelosia davanti ai suoi amici. Lui le disse: “Vieni un momento nell’ufficio del locale, ti devo parlare”. La trattò male e lei mi telefonò alle 3 del mattino, piangendo. Da lì non l’ho più vista”.

E ancora: “Partì per Roma e cercò di legarsi a un produttore che aveva avuto un grande successo al cinema. Era molto ambiziosa, voleva arrivare a tutti i costi. Si mise con lui anche sperando di poter fare dei film, invece non ne fece e trovò la sua strada in Mediaset”.

Spazio poi alla rottura con Mediaset. Quando a Remigi è stato chiesto che idea si sia fatto sull’allontanamento dell’ex dal Biscione, è arrivata la seguente risposta:

“Credo che il figlio, dopo la morte di Silvio, abbia trovato nella sua televisione una serie di personaggi molto accondiscendenti verso le stravaganze notturne di Berlusconi, in particolare da parte delle donne che gli ruotavano attorno. Così, una volta presa in mano l’azienda, ha detto: “Qui devo fare pulizia”. E fuori dalle balle tutti quelli legati a quel mondo”.

Memo Remigi: “Serena Bortone voleva farmi fuori”

Il cantante, nel 2021, è entrato a far parte del cast di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione feriale del pomeriggio di Rai 1 condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti fissi in studio c’era Jessica Morlacchi. Nel 2022 scoppiò una bufera dopo che, in diretta, la mano di Remigi scivolò in una ‘zona proibita’ del corpo di Morlacchi. La Rai lo licenziò in tronco e per giorni si parlò di scandalo e molestie.

“Con Jessica c’era un rapporto di grande cameratismo – ha dichiarato Remigi – Lei è una romana verace, spontanea, alla mano, molto ironica, abbiamo sempre scherzato, in tantissime occasioni. Avevamo un rapporto molto schietto, pensa che conservo sul cellulare una fotografia che Jessica mi aveva mandato prima di quel fatto. L’ho tenuta proprio come “emergenza”, nel caso fossero successe cose più gravi. È una foto in cui lei si mette in una posa un po’ prorompente e scrive: “Tiè, beccate ‘sta gran fregna!”. Ecco il livello di confidenza e di scherzo che c’era tra noi. Poi mi hanno distrutto“.

Eppure, quando venne sollevato il polverone, Morlacchi non lo difese. Secondo il cantante, dietro a tale atteggiamento, ci fu lo zampino di Bortone: “Perché con Serena iniziarono dei momenti di gelosia nei miei confronti. Tutti gli ospiti che entravano in studio venivano da me, baci e abbracci, e lei mi diceva: “Ah, ma li conosci proprio tutti”. Serena, scusami, sono 60 anni che faccio questo mestiere. E poi c’è stato un episodio brutto in diretta con Peppino Di Capri: lei si rifiutò di farmi cantare un pezzo con lui, buttò via i fogli. Il giorno dopo Striscia la Notizia la fece a pezzi. Quel video non l’avevo mai pubblicato, l’ho messo sui social quando è mancato Peppino, perché era stato un momento tenero, e un po’ per togliermi il rospo dalla gola. Il clima era già teso”.

“Sono convinto che sia stata Serena Bortone a volermi fare fuori, e che abbia detto anche a Jessica di non difendermi”, ha ribadito Remigi, ricordando che dopo quell’episodio non ha lavorato per due anni e parlando di “ghigliottina” mediatica subita. Ha anche riferito che la vicenda ha avuto ripercussioni sulla sua vita privata e su quella delle persone a lui vicine, come ad esempio i suoi nipoti.

“Le conseguenze le hanno subite anche i miei nipoti – ha raccontato – A scuola prima gli dicevano “tuo nonno è quello della televisione, che scrive belle canzoni”. Dopo quel fatto gli hanno detto: “Tuo nonno è quello che tocca il sedere alle ragazze”. Quello vuol dire rovinare una persona. Sono rientrato in tv grazie a Maurizio Costanzo: sapeva che non sono un vecchio sporcaccione”.