Barbara d’Urso via da Mediaset: il commento di Myrta Merlino

Ormai ci siamo: lunedì 4 settembre Myrta Merlino inizierà ufficialmente la sua nuova avventura a Mediaset, timonando Pomeriggio Cinque. Per l’ex conduttrice di La7 si prospetta il difficile compito di far dimenticare al pubblico dell’emittente milanese i tanti anni con Barbara d’Urso alla guida del programma pomeridiano. In un’intervista rilasciata al Corriere, Myrta ha parlato di questa nuova esperienza che si appresta a vivere, spendendo due parole anche sul chiacchierato defenestramento di Barbara.

Myrta Merlino: Barbara d’Urso e non solo…

A giugno, in chiusura della scorsa edizione di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso aveva dato ai suo spettatori l’appuntamento per settembre. Poi è successo quel che è successo e il programma pomeridiano di Canale 5 è stato affidato a Myrta Merlino, che aveva appena lasciato L’aria che tira su La7. Parlando di questo cambio e di come Barbara, di fatto, non abbia potuto dire addio al suo pubblico, la neo conduttrice Mediaset si è espressa così:

“Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore“.

All’inizio, Myrta avrebbe dovuto condurre una prima serata su Rete 4, poi è arrivata a sorpresa la proposta per Canale 5. La conduttrice ha quindi raccontato come sarà il suo Pomeriggio Cinque: “Ci sarà molta cronaca, anche nera, che affronterò nel modo più rigoroso possibile. La politica, da sempre il mio pane, non resterà fuori dal racconto“. Non solo, il programma pomeridiano, a detta di Myrta, tratterà altri importanti argomenti: “Un tema a me caro, che questa estate ci suggerisce caldamente di trattare, è quello dei femminicidi e della violenza sulle donne. Sarà una mia battaglia, nella quale voglio coinvolgere gli uomini per primi” ha spiegato.

La sfida con l’amico Alberto Matano

Per Myrta Merlino e il suo Pomeriggio Cinque si prospetta una sfida con Alberto Matano, alla guida de La Vita in Diretta su Rai 1. Tra i due, come già spiegato dalla conduttrice ex La7, c’è un rapporto di amicizia. Nella suddetta intervista è tornata a parlare del collega: “Quando sono uscite le indiscrezioni sul mio nome il primo a scrivermi è stato lui. Penso si possa essere concorrenti anche rispettandosi e volendosi bene“.

Myrta ha poi parlato della questione ascolti: “Mi hanno molto rassicurata: ci sono dei margini di rischio ma io sono una formichina e se mi danno tempo sento che posso fare bene“. Sarà interessante, quindi, vedere se il pubblico apprezzerà o meno il nuovo corso di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino alla guida.

L’utenza contro i nuovi promo di Pomeriggio Cinque

Da capire se Myrta riuscirà a convincere quella parte di pubblico affezionata alla d’Urso. Il primo promo di Pomeriggio Cinque diffuso da Mediaset era stato invaso da commenti negativi da parte di diversi utenti, critici verso la scelta dell’emittente di sostituire Barbara d’Urso con l’ex conduttrice di La7. Un copione simile si è ripresentato nei commenti del nuovo promo diffuso recentemente, con tanti commenti di disapprovazione verso la novità proposta da Mediaset. Presto inizierà Pomeriggio Cinque e presto si scoprirà se Myrta Merlino riuscirà a far dimenticare i tanti anni di Barbara d’Urso.