Barbara d’Urso: il gesto di Umberto per la conduttrice emoziona tutti

Barbara d’Urso e Umberto: il gesto dell’anziano per la conduttrice emoziona tutti

Grazie a Barbara d’Urso, Umberto, che viveva in un appartamento sommerso dai rifiuti, ha potuto ricominciare una nuova vita. La sua storia ha conquistato tutti. Il pubblico italiano a Pomeriggio 5 ha seguito attentamente la vicenda dagli inizi sino al lieto fine. La casa dell’uomo è stata completamente ripulita, grazie all’intervento di un’impresa di pulizia, ed è quindi tornata ad essere vivibile. Ma non è finita qui. Umberto, durante la chiacchierata con Barbara, ha espresso un desiderio: quello di visitare San Giovanni Rotondo dato che è un gran devoto di Padre Pio. Bene, questo suo sogno è diventato realtà.

Umberto felice da San Giovanni Rotondo: “Ho pregato sulla tomba di Padre Pio”

Oggi, infatti, Umberto è intervenuto a Pomeriggio 5 in collegamento dal celebre paese che ospita le spoglie dell’amato Santo di Pietralcina. “Ho pregato, in ginocchio, sulla tomba di Padre Pio”, ha raccontato l’anziano trionfante affermando di essere molto felice del viaggio fatto. La casa di Umberto continua ad essere limpida grazie a tre persone, mandate dai servizi sociali, che se ne occupano ogni giorno. “Tu hai mantenuto le tue promesse e noi le nostre”, ha chiosato Barbara ricevendo, come risposta, un ringraziamento da parte dell’uomo.

Barbara d’Urso, Umberto: “Dirò una preghiera sopratutto per te”

In seguito è stata mostrata una clip che raccontava il viaggio che l’uomo ha fatto, stamane, da Bari sino alla meta del suo cuore. “A San Giovanni Rotondo dirò una preghiera per tutti e sopratutto per te, Barbara”, ha promesso Umberto e così è stato. Una volta arrivato in Chiesa, l’anziano signore si è emozionato: “Sono contento di stare qua”. Ma ciò che ha emozionato tutti, è stato il gesto che Umberto ha fatto per la d’Urso: come promesso, ha pregato per lei ed ha acceso anche una candela. “Siamo qui per lei”, ha detto alla giornalista Giorgia Scaccia.

Il dono di Umberto a Barbara d’Urso: una preziosa medaglietta

Barbara è apparsa sorpresa dal dolce gesto dell’uomo: “Ma che carino, hai acceso una candela per me. Non lo sapevo, grazie!”. E Umberto le ha così risposto: “Era il minimo che potevo fare”. La conduttrice ha poi fatto una rivelazione, dall’anziano signore ha ricevuto un prezioso dono: una medaglietta con l’immagine di Padre Pio. “Grazie Umberto, la indosserò”, gli ha promesso.