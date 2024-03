Barbara d’Urso tv: la lista dei volti epurati e spariti, cosa fanno oggi

Barbara d’Urso orfana di programmi tv. Tante voci su presunte offerte, zero progetti concreti al momento. Certo non è detto che non arriverà la chiamata giusta a breve. Quel che è certo è che, dopo anni in cui è stata una delle protagoniste assolute del piccolo schermo del Bel Paese, la sua tv è stata silenziata. Dallo scorso maggio Mediaset ha fatto tabula rasa dei programmi ‘d’ursiani’ e, particolare ancor più importante, ha voluto sottolineare indirettamente (mica tanto a onor del vero) che la tipologia di trasmissioni proposte da ‘Barbarella’, quelle cosiddette trash, hanno terminato la loro carica innovativa. Altrimenti detto, ‘chiudere tutte e andare avanti su un’altra strada’. Una mazzata per l’ormai ex ‘Lady Cologno’.

Il drastico cambio di rotta del Biscione, inevitabilmente, non solo ha fatto sparire la presentatrice napoletana dal video, ma ha pure dato un colpo di spugna alle sue ‘creature televisive’ che hanno popolato i suoi talk per anni. Di colpo alcuni personaggi catapultati in modo rocambolesco sotto i riflettori si sono ‘rarefatti’. Anche perché diversi di loro, oltre che a fare tanta caciara gossippara, non si è ben capito quale ruolo avessero. Per farla breve, potevano avere così ampio spazio soltanto in una trama effimera come quella che si dipanava in alcune slot degli show d’ursiani.

Da un giorno all’altro dal piccolo schermo sono quindi spariti Francesco Chiofalo, Luigi Mario Favoloso, sua madre Loredana Fiorentino (sì, pure lei ha fatto diverse ospitate senza né capo né coda), Elena Morali ed Emanuela Titocchia. E ancora, ecco che si sono diradate le presenze in tv di Guendalina Tavassi, Soleil Sorge, Francesca Cipriani, Giovanni Ciacci e Biagio D’Anelli.

Fuori dai radar sono pure finiti Roger Garth, Éva Henger, Mercedesz Henger, Maria Monsè, Rodrigo Alves (il Ken umano oggi divenuto Jessica Alves) e tanti altri di cui si fa fatica a tenere il conto. Cosa fanno oggi? La maggior parte di loro stanno provando a sbarcare il lunario come influencer. Nel frattempo, della ‘sparizione’ di tutti questi personaggi, non ce ne vogliano, pare proprio che nessuno se ne sia accorto. Altrimenti detto non mancano. Buona vita!