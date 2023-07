Barbara d’Urso, trattativa tv: con chi sta parlando il suo entourage

Dopo il forzato addio di Barbara d’Urso a Mediaset in questi giorni non si fa altro che parlare del futuro lavorativo della celebre conduttrice. Sono tante le ipotesi che sono state messe sul tavolo ma nelle ultime ore si sta facendo strada una possibilità abbastanza concreta: il passaggio di Barbarella Nazionale a La7.

Barbara d’Urso passa a La7?

A darne la notizia è stato Il Giornale che, nella rubrica “Indiscreto Tv” affidata a Massimo Galanto, ha parlato di un possibile passaggio di Barbara d’Urso a La7. A quanto pare ci sarebbero stati dei contatti tra l’entourage della conduttrice e i vetrici della rete: l’ormai ex regina di Mediaset, che formalmente risulta essere ancora sotto contratto con l’azienda di Pier Silvio Berlusconi per tutto il 2023, da qualche giorno sarebbe in trattativa con la rete di Urbano Cairo. “Da qualche tempo si parla di contatti tra l’entourage di Barbara d’Urso e i vertici di La7. Un rumor ancora più consistente dopo l’ufficializzazione della separazione tra Mediaset e la conduttrice napoletana (che a settembre non tornerà a Pomeriggio 5 e che da gennaio sarà fuori da Mediaset). Ipotesi fantascientifica? Dopo i passaggi a Mediaset di Bianca Berlinguer e di Myrta Merlino tutto è assolutamente possibile in questa folle estate di telemercato”, ha affermato Galanto.

È doveroso sottolineare che per il momento si tratta solamente di indiscrezioni. Si dovrà attendere ancora un po’ per capire cosa riserverà il futuro a Barbara d’Urso.

Altri scenari lavorativi

Quella del passaggio a La7 non è l’unica voce che sta circolando nelle ultime ore circa il futuro lavorativo di Barbara d’Urso. Lo scorso aprile Affari Italiani aveva già parlato di un certo interesse da parte di Netflix nei confronti della conduttrice. Un interesse che in realtà non è mai stato confermato e non si è mai concretizzato dal momento che all’epoca la conduttrice era impegnata con il suo contratto con Mediaset.

L’azienda aveva proposto alla d’Urso la conduzione di un nuovo reality intitolato Love Never Lies: si sarebbe trattato di uno show simile a Temptation Island e sarebbe andato in onda il prossimo anno: “Netflix avrebbe chiesto alla regina del pomeriggio targato Mediaset di condurre l’edizione italiana del reality Love Never Lies, erede di Temptation Island. Il format dovrebbe andare in onda il prossimo anno su Netflix. Si tratta di un reality simile a Temptation Island, dove le coppie si mettono alla prova tra tentazioni e tradimenti”. Come già anticipato di questo progetto non si è mai più fatta parola ma adesso che il sodalizio tra Mediaset e Barbara d’Urso è giunto al capolinea tutto potrebbe cambiare. Chissà dunque se Netflix tornerà alla ribalta.

Netflix o La7, una cosa è certa: Barbara d’Urso non rimarrà a lungo senza lavoro e da gennaio molto probabilmente la vedremo già impegnata in qualche nuovo progetto televisivo.