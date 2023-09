Barbara d’Urso: “Torno in Italia: dove e quando riprendo a lavorare”

La conduttrice partenopea prepara il rientro in Italia dove riprenderà a lavorare. E per gennaio si preparino i pop corn

Barbara d’Urso prepara il rientro in Italia. Da quasi un mese si trova a Londra. In terra britannica è sbarcata un giorno prima dell’inizio della nuova stagione di Pomeriggio Cinque targata Myrta Merlino. Coincidenza? Forse sì, forse no. Fatto sta che ‘Barbarella’ ha scelto di staccare da tutti e tutto per dedicarsi allo studio dell’inglese. Tra non molto, però, tornerà a calcare il suolo del Bel Paese e riprenderà a lavorare. Lei stessa lo ha annunciato tramite una serie di Instagram Stories.

La conduttrice e attrice partenopea ha reso noto che dal 3 novembre riprenderà il tour teatrale dello spettacolo “Taxi a 2 piazze”, di cui è protagonista. Prima tappa prevista a Torino. La pièce, commedia degli equivoci di Ray Cooney, è già stata portata in diversi teatri nei mesi scorsi. Ottimo riscontro da parte del pubblico. Per questo sono state messe in calendario nuove date.

“Ed a proposito. Quando tornerò in Italia… Cominciamo così! E non solo”, ha scritto la d’Urso su Instagram, riferendosi ai nuovi impegni professionali che, sicuramente, non termineranno con il lavoro a teatro. C’è grandissima attesa per il suo ritorno in tv. Per quello, però, bisognerà attendere ancora qualche settimana. Poi è probabile che ci saranno dei fuochi d’artificio e nuove rivelazioni fiume.

Di recente Antonio Ricci ha presentato la nuova stagione di “Striscia la Notizia” ed ha parlato anche della questione “Mediaset-d’Urso“. L’autore televisivo ha confermato che fino a gennaio la collega è vincolata da un contratto in esclusiva con il Biscione e quindi ha le mani legate sul fronte professionale. L’inventore di “Striscia” ha raccontato inoltre di aver sentito privatamente ‘Barbarella’ e di averle offerto di partecipare al Tg Satirico. Lei ha dovuto declinare a causa di questioni legali. “Ma da gennaio vuoterà il sacco”, ha assicurato Ricci.

La d’Urso ha solo che da scegliere. In questo momento chiunque in tv farebbe carte false per avere una sua intervista. Da Mara Venier a Francesca Fagnani, passando per Striscia la Notizia a Fabio Fazio, tutti la vorrebbero. Gennaio non è poi così lontano. C’è solo da aspettare ancora un poco. Nel frattempo si preparino i pop corn, ci sarà da divertirsi.