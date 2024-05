Barbara d’Urso torna in tv? L’annuncio è una cocente delusione

Barbara d’Urso festeggia i suoi 67 anni. Il 7 maggio ha spento le candeline e per l’occasione ha annunciato il nuovo progetto tanto sbandierato sui social nei giorni scorsi. La conduttrice campana, per presentare la nuova esperienza che l’attende, ha organizzato un vero e proprio countdown su X, il vecchio Twitter, postando delle fotografie di lei stessa che beve il ‘caffeuccio’ con la scritta “Coming soon”, cioè prossimamente. Ebbene, nelle scorse ore il conto alla rovescia si è concluso e la tanto attesa notizia è stata rivelata. Peccato che sia stata una delusione.

Perché delusione? Perché i fan avevano creduto che ‘Barbarella’ avrebbe annunciato il suo ritorno in tv con un programma dopo la cacciata da Mediaset. E invece non c’è stata alcuna comunicazione di un suo rientro sul piccolo schermo. L’ex ‘Lady Cologno’ ha spiegato che da oggi sarà attiva anche su TikTok, con un suo profilo personale. Nel primo video postato ha dichiarato:

“Siete pronti a una busta choc? Oggi è il mio compleanno, allora stavo pensando all’anno che verrà e ho pensato che voglio passarlo con voi… Voglio condividere con voi, anzi, inizio io: voglio portarvi dietro alle quinte delle mie passioni, di quello che faccio alla mattina, alla sera, di notte. Quello che mi piace fare, le sfide con i miei amici, i divertimenti, le riflessioni e non solo… Parto io ma poi ci siete anche voi eh. Ci vediamo qua, su TikTok… Col cuore!”.

Il filmato è stato accompagnato da una rombante didascalia: “ANNUNCIO CHOC! Sono arrivata su Tik tok e ho voglia di raccontarvi tutto quello che succede dietro le quinte della mia vita. Mettete su il caffeuccio, vi aspetto qui!”. Lo sbacrco di ‘Barbarella’ sulla piattaforma è stato un successo. In poco più di un’ora ha raggranellato oltre 480 mila followers e il suo video è stato visualizzato da 200 mila utenti. Ma la tv?

Barbara d’Urso, quanto è difficile tornare in tv

Sul versante del ritorno sul piccolo schermo, pare che al momento non ci siano buone notizie per ‘Barbarella’. A Mediaset, naturalmente, dopo l’addio ruvido e in aperta polemica, le porte sono sbarratissime. I dirigenti Rai hanno smentito che stiano trattando con la conduttrice per averla nella tv di Stato. La7 è un canale che, per linea editoriale, è ciò che più c’è di distante dal modo di fare tv della d’Urso. Resterebbero le piste, per quel che concerne il mercato generalista, dei canali Tv8 (Sky) e Nove. Per quel che riguarda il primo vale il ragionamento fatto per La7. Nove sarebbe, per ora, forse l’unica meta che potrebbe essere raggiunta. Anche qui, però, sembra che non si muova nulla. Di recente i dirigenti di Discovery hanno smentito di essere al lavoro per arruolare l’ex timoniera di Pomeriggio Cinque. E ora che si fa?