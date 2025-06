Barbara D’Urso, torna il vestito tanto desiderato: messaggio premonitore?

È uscita di scena con rammarico, lasciando i suoi fan a bocca aperta. Non è stato facile abbandonare la televisione, il mondo che per anni l’ha accolta e l’ha fatta sentire a casa. Oggi, però, Barbara D’Urso sembra più carica che mai ed è tornata a fare parlare di lei. Nelle ultime ore la conduttrice ha pubblicato una foto sui social in cui si è mostrata con un vestito sensuale, con un particolare che ha scatenato la curiosità di molti: è davvero arrivato il momento di riprendersi il suo posto?

Il vestito di Barbara D’Urso fa sognare

Quando Barbara D’Urso indossa un vestito del genere sta per succedere qualcosa nella sua vita lavorativa. Non si tratta di un abito qualsiasi, è lo stesso che per anni ha messo durante le puntate di Pomeriggio 5 quando era lei la regina del programma. La scritta “col cuore” è il suo mantra, il suo saluto distintivo che la rende originale, unica e ineguagliabile agli occhi del suo pubblico più fedele.

Che lo abbia indossato proprio lo stesso giorno in cui Myrta Merlino ha salutato definitivamente la redazione, i telespettatori e la trasmissione…è solo un caso?

L’ipotesi

Barbara D’Urso ha dichiarato qualche giorno fa in un’intervista al Corriere della Sera di non tornare in televisione, almeno per adesso, ma sono molti a credere che le cose non stiano proprio così. È probabile che non faccia ritorno a Mediaset dopo l’addio di qualche anno fa che l’ha profondamente ferita. Allora come mai ha indossato quel vestito in una giornata così particolare per l’azienda di Cologno Monzese?

Alcuni hanno ipotizzato che la conduttrice abbia voluto lanciare una frecciatina a chi l’ha estromessa, riaffermandosi ancora una volta la vera regina del programma che nessuno ha mai dimenticato, anche chi l’ha sempre criticata per il suo modo estroverso e fuori dagli schemi.

Nostalgia di Barbara D’Urso

Ed è proprio chi l’ha sempre criticata che oggi la rimpiange, arrivando persino ad affermare di preferirla a Myrta Merlino, una conduttrice dallo stile elegante e forse troppo sobrio per guidare un programma come Pomeriggio 5.

Perché la trasmissione è sì un format di attualità e cronaca ma ha anche bisogno di qualcuno capace di intrattenere e attirare l’attenzione del pubblico con empatia, calore, qualità che rendono Barbara D’Urso la numero uno.

E ora che la presentatrice sembra aver chiuso definitivamente con Mediaset, i fan la rivogliono. Perché chi lavora “con il cuore” come lei è davvero difficile da dimenticare.