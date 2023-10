Barbara d’Urso: svelato perché è a Londra e dove tornerà in tv

Nuovi progetti lavorativi in vista per Barbara D’Urso: i dettagli e le indiscrezioni sul futuro della nota conduttrice dopo l’addio a Mediaset

Dopo il tanto discusso addio a Mediaset e l’estate spensierata passata in compagnia di famigliari e amici, Barbara D’Urso è finalmente pronta per buttarsi a capofitto in nuovi progetti lavorativi. Attualmente non ci sono ancora notizie certe riguardo il suo futuro ma pare proprio che la conduttrice, che attualmente si trova a Londra, stia frequentando un’importante scuola di inglese per migliorare la sua pronuncia. Ma per quale motivo? Pare che Barbarella Nazionale stia lavorando su un progetto lavorativo che si sta facendo via via sempre più concreto e che riguarda una famosissima piattaforma di streaming.

Barbara D’Urso approda su Netflix

Ebbene si, Barbara D’Urso potrebbe approdare su Netflix nei prossimi mesi. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Di Più che ha riportato la possibilità per la conduttrice di diventare la protagonista di una nuova serie internazionale prodotta proprio dal colosso streaming.

Stando a quanto si legge nelle pagine del settimanale, Barbara D’Urso potrebbe aver già “raggiunto un accordo” con Netflix ma, almeno per il momento, la conduttrice è stata costretta a non farne parola a causa dell’ancora valido contratto con Mediaset. Poco male dal momento che il suddetto contratto scadrà a fine anno, pertanto non resta da attendere ancora molto. Per questo motivo pare che le riprese verranno avviate all’inizio dell’anno prossimo, 2024, “quando Barbara sarà libera da ogni vincolo contrattuale”.

Questo nuovo progetto potrebbe anche chiarire il motivo dell’improvvisa partenza per Londra: la conduttrice sarebbe stata costretta a perfezionare il suo inglese dal momento che reciterà in lingua e quale migliore modo per farlo se non recarsi proprio in Inghilterra e frequentare una delle scuole più prestigiose?

Insomma, questa sarebbe una vera e propria svolta per la carriera di Barbara D’Urso ma allo stesso tempo non sarebbe la prima volta che la conduttrice si cimenta nella nobile arte della recitazione. In molti ricorderanno infatti la sua celebre interpretazione della ginecologa Giorgia Basile nella fiction Dottoressa Giò, ma anche la sua partecipazione in Lo Zio d’America con Christian De Sica e Paolo Conticini.

Novembre a teatro per Barbara D’Urso

La sua permanenza a Londra però non durerà ancora molto dal momento che per novembre Barbara D’Urso dovrà per forza di cose rientrare in Italia. Il motivo? La ripresa del suo progetto teatrale, Taxi a due piazze, in programma al Teatro Alfieri di Torino il 3 e il 5 novembre.

La commedia, firmata da Ray Cooney nel 1984, è stata riadattata ai tempi nostri e realizzata da Chiara Noschese e vede la conduttrice vestire i panni della tassista protagonista che si districa tra un marito in Piazza Risorgimento e un altro in Piazza Irnerio. Ad aiutarla in questa ardua impresa ci sarà la sua fedele amica, interpretata da Rosalia Porcaro.