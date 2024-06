Barbara d’Urso sul Nove contro Merlino: saranno fuochi d’artificio

Barbara d’Urso contro Pomeriggio Cinque: non è fantatelevisione, anche se uno scenario simile, se raccontato un anno fa, sarebbe sembrato uno scherzo. Poi è capitato ciò che tutti sanno: Pier Silvio Berlusconi ha defenestrato la conduttrice campana e le ha pagato lo stipendio fino a fine anno. Non l’ha più coinvolta in alcun progetto Mediaset, aspettando che il contratto terminasse. Da gennaio 2024 ‘Barbarella’ si è ritrovata libera sul mercato e con ferite professionali profondissime. Nemmeno nei suoi peggiori incubi avrebbe pensato che il rapporto con l’azienda con cui ha collaborato per anni potesse concludersi in modo così brusco. A 67 l’ex ‘Lady Cologno’ non ha affatto voglia di andare in pensione. Anzi scalpita per rientrare in fretta nella tv che conta. Si arriva ai giorni nostri…

Fanpage.it ha descritto la situazione attuale della d’Urso, ricordando ciò che ha detto pochi giorni fa: “Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando”. Quel numero dovrebbe essere il Nove, ossia la rete generalista del gruppo statunitense Discovery. Di recente la dirigenza dell’emittente ha smentito di essere in trattative con la conduttrice. Questo però vuol dire poco: è consueto rilasciare simili dichiarazioni. Lo si fa sia quando appunto la trattativa non c’è ma anche in casi in cui la trattativa c’è, per gestire al meglio e senza il trambusto mediatico la pratica. Altrimenti detto la d’Urso potrebbe avere avviato tramite il suo agente Lucio Presta un serio dialogo per sbarcare su Nove.

Non è remota l’ipotesi che ‘Barbarella’ vada a inserirsi nello scacchiere di Discovery che, dopo l’ingaggio di Fazio e Amadeus, ha dato il via libera all’assalto finale al duopolio Rai-Mediaset. La d’Urso sarebbe la ciliegina sulla torta da piazzare nel daytime. Destino vorrebbe che andrebbe a scontrarsi probabilmente, laddove tale scenario si dovesse concretizzare, contro Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino, ossia la creatura che le è stata sfilata sotto gli occhi in maniera per lei traumatica. Manca circa un mese alla presentazione dei nuovi palinsesti delle reti generaliste. Sarà allora che saranno svelate le carte. E Discovery potrebbe sfoderare un asso chiamato Barbara d’Urso. Se così sarà, saranno fuochi d’artificio!